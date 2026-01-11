Las familias descubren la agricultura regenerativa en Ibiza

Juntos Farm es un proyecto de agricultura ecológica que se desarrolla en una peculiar granja ubicada en Santa Gertrudis, en lo que fue la antigua vaquería del pueblo. La iniciativa nació con el objetivo de crear una conexión entre la población de la isla, los turistas y la agricultura regenerativa local que se practica en la finca. Para ello, este ambicioso proyecto impulsa distintas actividades, muchas de ellas centradas en los más pequeños. Una de las más emblemáticas hasta la fecha es la cita que organizan todos los sábados, de 9 a 16 horas, en las propias instalaciones, con talleres que varían en función de la semana.

La jornada del sábado "es una fiesta de naturaleza y aprendizaje enfocada principalmente a las familias y que tiene como objetivo que los asistentes aprendan a valorar la calidad del producto local", según afirma Ismael Torres, director adjunto de Juntos Farm.

Este sábado, 10 de enero, la finca agrícola, de aproximadamente 20 hectáreas de extensión, acoge una peculiar cita educativa al aire libre a través de un taller agrario gratuito, centrado en la preparación de plantines y semillas para la temporada de verano, y que cuenta con la participación de 14 personas, de las cuales solo tres son niños.

Aunque los talleres son uno de los principales atractivos de los sábados en Juntos Farm, los asistentes también disfrutan de otras actividades. De hecho, la jornada incluye una visita guiada por la finca. En esta ocasión, los participantes cuentan con la compañía de un grupo que desarrolla otro proyecto regenerativo en la Península y que se ha desplazado a Ibiza con una misión: conocer la labor de Juntos Farm, que se desarrolla haciendo uso de "técnicas respetuosas con el suelo y el ecosistema local", además de otros proyectos ecológicos de la isla.

Precisamente, mostrar el trabajo de esta iniciativa a los participantes es también el propósito de la visita guiada. Durante el recorrido, los asistentes conocen los invernaderos, las zonas de cultivo, los frutales y los espacios de compostaje. De este modo, pueden ver de cerca cómo nace y crece cada producto, lo que ayuda a entender el impacto positivo de la agricultura regenerativa.

El reciclaje es otro de los ejes de la jornada. Prueba de ello es la celebración de otro taller gratuito en el que se elaboran figuras de búhos utilizando distintos materiales reciclados de la finca. A diferencia de la actividad de preparación de plantines y semilleros para el próximo verano, en esta solo pueden participar los más pequeños. El taller tiene una gran aceptación, ya que en él participan activamente un total de 30 niños y niñas.

En un proyecto de estas características no podía faltar el aspecto gastronómico. En este sentido, los asistentes tienen la oportunidad de visitar el punto de venta directo y la sala de degustación de productos alimentarios transformados, así como de otros procedentes de explotaciones agrarias ecológicas de Baleares adheridas a Juntos Farm, con las que comparten los mismos valores y métodos de trabajo.

Sobre Juntos Farm

En la finca se producen vegetales, frutas, plantas aromáticas, frutos secos y forraje. En cuanto a la parte animal, el proyecto cuenta con 200 paneles de abejas para favorecer la polinización y producir miel; 420 gallinas que contribuyen a la generación de compost y a la producción de huevos; y 110 cabras que ayudan a mantener el bosque y producen leche, que posteriormente se transforma en yogur y queso. Todo el proceso es ecológico y se lleva a cabo mediante prácticas regenerativas.