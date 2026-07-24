Eating in Ibiza: La gastronomía que cuenta la historia de una isla

La gastronomía es una de las mejores formas de descubrir un destino. Habla de su paisaje, de su cultura, de las personas que lo habitan y de las tradiciones que han pasado de generación en generación.

Esta es la filosofía de Eating in Ibiza, el club de producto gastronómico de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza. Una iniciativa creada para poner en valor la riqueza gastronómica de la isla y conectar a residentes y visitantes con las personas, los productos y las experiencias que mejor representan la esencia de Ibiza.

Productos frescos que componen la identidad de la cocina de Ibiza. / fotos: eating in ibiza

Mucho más que restaurantes en la isla de Ibiza

«En Eating in Ibiza reunimos una amplia representación de la gastronomía de la isla: restaurantes, productores y empresas que comparten una misma forma de entender la cocina, basada en la calidad, la autenticidad y el respeto por el producto local», expresan.

A través de su página web y acciones de promoción, Eating in Ibiza acerca tanto a residentes como a visitantes la actualidad gastronómica de Ibiza, dando visibilidad a quienes, cada día, contribuyen a fortalecer el prestigio culinario de la isla.

El sabor de un territorio

La cocina ibicenca comienza mucho antes de llegar a la mesa. Tiene su origen en el mar y en la tierra, en el trabajo de quienes cultivan, elaboran y preservan los productos que dan identidad a la gastronomía de la isla.

Los productores son una parte esencial de la identidad gastronómica local. / fotos: eating in ibiza

Las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Aceite de Ibiza, Vino de la Tierra de Ibiza y Hierbas Ibicencas, junto con la Denominación de Origen Protegida (DOP) Miel de Ibiza, son algunos de los máximos exponentes de la calidad y autenticidad del producto local. Junto al pescado fresco, las frutas y hortalizas de temporada y otros productos de proximidad, conforman una despensa que inspira tanto la cocina tradicional como las propuestas más innovadoras.

Redescubrir la isla de Ibiza, bocado a bocado

«A veces buscamos experiencias únicas lejos de casa, sin detenernos a descubrir todo lo que tenemos cerca. La gastronomía ofrece una forma diferente de conocer la isla de Ibiza: a través de sus sabores, de las personas que los hacen posibles y de los lugares donde nacen», manifiestan desde Eating in Ibiza.

Mieles y otros productos elaborados tienen una gran calidad en Ibiza. / Eating in Ibiza

Ese es el propósito de Eating in Ibiza: inspirar, dar visibilidad al talento gastronómico de la isla y seguir consolidando Ibiza como un destino donde el Mediterráneo también se disfruta alrededor de una mesa.

Restaurantes, productores, productos locales, actualidad, inspiración y mucho más te esperan en Eating in Ibiza.

Más información:

Web: www.eatinginibiza.com