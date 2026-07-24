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Especial Gastronomía de Verano | Sublimotion

Sublimotion: Experiencia sin límites en el ‘show’ gastronómico de Paco Roncero

Sublimotion desbloquea un nuevo nivel de inmersión con más tecnología en su decimotercera temporada en el nuevo hotel BLESS Ibiza The Site

Los doce comensales viven una noche que aúna la alta gastronomía con tecnología y artes visuales espectaculares. | SUBLIMOTION

Los doce comensales viven una noche que aúna la alta gastronomía con tecnología y artes visuales espectaculares. | SUBLIMOTION

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Diana Blesa

Diana Blesa

Ibiza

Sublimotion celebra este 2026 su decimotercera temporada en el nuevo hotel BLESS Ibiza The Site, dentro del ecosistema lifestyle The Site Ibiza. Creado por Paco Roncero y Eduardo Gonzáles, el espectáculo gastronómico regresa con una propuesta diseñada para emocionar, sorprender y seguir redefiniendo los límites de la experiencia sensorial.

Una nueva forma de entender la alta gastronomía experiencial

Desde su creación, Sublimotion ha revolucionado la forma de entender la alta gastronomía experiencial, uniendo cocina de vanguardia, narrativa escénica, tecnología inmersiva y artes visuales en un formato único a nivel internacional. Esta nueva edición pone el foco en la excelencia del producto y en la armonía entre cocina, tecnología y puesta en escena, con novedades como la integración de las gafas de realidad virtual Meta Quest 3, que elevan la experiencia hacia un nuevo nivel de inmersión.

Solo doce comensales pueden disfrutar de la experiencia cada noche en Sublimotion.

Solo doce comensales pueden disfrutar de la experiencia cada noche en Sublimotion. / Sublimotion

«La nueva propuesta de esta temporada nace de una cocina más precisa, más emocional y más conectada que nunca con la esencia del producto. Una vanguardia serena donde técnica, narrativa y escenografía avanzan en perfecta sintonía», explica Paco Roncero. Sublimotion renueva además su colaboración con Pernod Ricard, responsable del maridaje de la experiencia con referencias exclusivas como el champagne Perrier-Jouët Belle Epoque Rosé.

Más información y reservas:

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Web: www.sublimotionibiza.com.

Ubicación de Sublimotion en Google Maps.

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