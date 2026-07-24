Sublimotion: Experiencia sin límites en el ‘show’ gastronómico de Paco Roncero
Sublimotion desbloquea un nuevo nivel de inmersión con más tecnología en su decimotercera temporada en el nuevo hotel BLESS Ibiza The Site
Sublimotion celebra este 2026 su decimotercera temporada en el nuevo hotel BLESS Ibiza The Site, dentro del ecosistema lifestyle The Site Ibiza. Creado por Paco Roncero y Eduardo Gonzáles, el espectáculo gastronómico regresa con una propuesta diseñada para emocionar, sorprender y seguir redefiniendo los límites de la experiencia sensorial.
Una nueva forma de entender la alta gastronomía experiencial
Desde su creación, Sublimotion ha revolucionado la forma de entender la alta gastronomía experiencial, uniendo cocina de vanguardia, narrativa escénica, tecnología inmersiva y artes visuales en un formato único a nivel internacional. Esta nueva edición pone el foco en la excelencia del producto y en la armonía entre cocina, tecnología y puesta en escena, con novedades como la integración de las gafas de realidad virtual Meta Quest 3, que elevan la experiencia hacia un nuevo nivel de inmersión.
«La nueva propuesta de esta temporada nace de una cocina más precisa, más emocional y más conectada que nunca con la esencia del producto. Una vanguardia serena donde técnica, narrativa y escenografía avanzan en perfecta sintonía», explica Paco Roncero. Sublimotion renueva además su colaboración con Pernod Ricard, responsable del maridaje de la experiencia con referencias exclusivas como el champagne Perrier-Jouët Belle Epoque Rosé.
Más información y reservas:
Web: www.sublimotionibiza.com.
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Sant Antoni
- Muere el hombre apuñalado con una botella rota en el paseo marítimo de Sant Antoni
- Confirmada la causa de la muerte en Ibiza del hombre encontrado en su coche cosido a puñaladas
- Los campeones del mundo lo celebran en Ibiza: Lamine Yamal se suma a Ferran Torres, Llorente y Oyarzabal en sus vacaciones ibicencas
- Michael Jordan disfruta del sol y la gastronomía de Ibiza a bordo de su yate, valorado en 115 millones de dólares
- El cadáver hallado en el puerto de Ibiza es el de un italiano de 33 años
- Aviso a navegantes en Ibiza y Formentera: reventón térmico a escasas millas de la costa
- Sector del chárter de Ibiza: 'Si la última temporada fue regular, esta es directamente mala