Así fue la experiencia de Ibai Llanos en Ibiza en el restaurante más caro del mundo

Por Sublimotion han pasado algunos de los nombres más conocidos del mundo, desde Christina Aguilera hasta Leo Messi. También Avicii, que en su día acudió acompañado de su novia. Ahora ha sido Ibai Llanos quien ha querido descubrir cómo es por dentro el restaurante más caro del mundo, situado en Ibiza, aunque con una particularidad: no fue con un gran grupo, sino únicamente con su amigo Reven.

El propio dueño, Paco Roncero, destaca durante la experiencia que, en los 14 años de historia del restaurante, lo habitual es que cada noche acudan 12 personas. Sin embargo, según le explican durante la visita, solo en dos ocasiones la experiencia se ha vivido con apenas dos comensales: Avicii con su pareja e Ibai con su amigo. Un detalle que el streamer recibe con asombro y que añade todavía más exclusividad a una cena ya de por sí fuera de lo común.

El video comienza mostrando una de las playas de Ibiza, situando la experiencia en la isla y recordando que, entre tantos países y destinos posibles, uno de los restaurantes más exclusivos del mundo está en España, concretamente en Ibiza. A partir de ahí, Ibai y su acompañante se dirigen a Sublimotion para iniciar un recorrido que, desde la entrada, deja claro que no se trata de una cena normal.

Recuerda a otra época

Nada más llegar, el ambiente recuerda a otra época. La entrada ya funciona como parte del espectáculo, con una estética tematizada que el propio Ibai compara con una especie de escape room. No hay una recepción convencional ni una simple bienvenida: el restaurante empieza a contar su historia antes incluso de sentarse a la mesa.

El primer bocado llega también en ese arranque sorprendente: un snack de cangrejo real que sirve como anticipo de lo que está por venir. Ibai recalca que en Sublimotion no existe una “entrada normal”, sino una puesta en escena pensada para introducir al comensal en un mundo propio. Todo parece diseñado para que cada paso genere curiosidad.

Uno de los momentos más llamativos ocurre cuando, como por arte de magia, aparecen los empleados del restaurante en apenas unos segundos. Tras una pared que se vuelve invisible, el equipo surge de repente ante Ibai y su amigo, reforzando esa sensación de estar dentro de un show más que en un restaurante tradicional. El streamer no oculta su sorpresa ante una puesta en escena calculada al detalle.

Todas las imágenes del restaurante Sublimotion / M. Torres

Durante la visita, también se destaca el nivel del equipo de cocina. Ibai habla de chefs “muy top” y la experiencia avanza como un recorrido en el que la gastronomía se mezcla con la tecnología, la iluminación, el sonido y la interpretación. Cada pase del menú está integrado en una historia, con cambios de escenario y ambientes que transforman constantemente la sala.

La cena lleva a Ibai y a su amigo Reven por distintos universos visuales. Hay momentos de circo, explosiones de color, juegos de luces, efectos inmersivos y una sucesión de escenas que convierten cada plato en parte de un espectáculo. La mesa deja de ser solo una mesa y pasa a funcionar como escenario, pantalla y centro de una representación diseñada para sorprender.

Entre plato y plato, el recorrido se convierte en una experiencia sensorial completa. No se trata únicamente de probar alta cocina, sino de vivir un show en el que cada detalle acompaña al menú: desde la decoración hasta la aparición del personal, desde los sabores hasta los cambios de ambiente. Ibai va narrando lo que ocurre con su estilo habitual, mezclando sorpresa, humor y curiosidad ante una propuesta difícil de comparar con cualquier otro restaurante.

Sublimotion, creado por el chef Paco Roncero, se ha consolidado como una de las experiencias gastronómicas más exclusivas del mundo. Su fama no se debe solo a su precio, que supera los 1.750 euros por persona, sino también a un formato que une cocina, teatro, tecnología y espectáculo para un número muy reducido de comensales.

La visita de Ibai vuelve a poner el foco sobre Ibiza como destino de experiencias únicas. En esta ocasión, el streamer no mostró solo una cena de lujo, sino un recorrido completo por un restaurante donde la entrada parece un juego, los camareros aparecen como parte de un truco, los platos llegan envueltos en espectáculo y cada escena está pensada para dejar al comensal con la boca abierta.