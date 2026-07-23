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Especial Gastronomía de Verano | Finca La Plaza

Una cocina sin artificio que convierte la sencillez en excelencia en el centro de la isla de Ibiza

En un jardín íntimo y tranquilo, en el centro de Santa Gertrudis, el restaurante propone una experiencia gastronómica donde la materia prima, las cocciones exactas y un servicio cercano marcan la diferencia

Las mesas están dispuestas con sobriedad en un espectacular patio con abundante vegetación.

Las mesas están dispuestas con sobriedad en un espectacular patio con abundante vegetación. / Finca La Plaza

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Susana Asenjo

Ibiza

Finca La Plaza defiende su forma personal de entender la restauración. En este refugio situado en el corazón de Santa Gertrudis, el protagonismo corresponde al producto, al trabajo preciso del equipo de cocina y a una experiencia serena, alejada de estridencias. Su propuesta demuestra que la elegancia también se expresa mediante la sencillez, el respeto por los ingredientes y el cuidado de cada detalle.

El restaurante está ubicado en el jardín de una finca ibicenca del siglo XVIII.

El restaurante está ubicado en el jardín de una finca ibicenca del siglo XVIII.

Restaurante ubicado en la finca ibicenca del siglo XVIII

El restaurante está ubicado en una finca ibicenca del siglo XVIII, un edificio protegido que conserva el carácter de su construcción original. Tras atravesar sus puertas, el comensal descubre un jardín tranquilo, rodeado de árboles maduros, cactus y abundante vegetación. Las mesas, dispuestas con sobriedad y con un aire rústico, configuran un escenario para desconectar y disfrutar de la cena sin prisas. Esa tranquilidad también define el servicio, atento y cercano. Desde la bienvenida hasta la sobremesa, todo está pensado para que la experiencia fluya con naturalidad.

Finca La Plaza trabaja con ingredientes de gran calidad e intenta adquirir el mayor número posible de productos en Ibiza.

Finca La Plaza trabaja con ingredientes de gran calidad e intenta adquirir el mayor número posible de productos en Ibiza.

Productos cultivados en la isla de Ibiza

La cocina abierta permite observar parte del trabajo de un equipo que apuesta por la excelencia sin recurrir a artificios innecesarios. La carta no es extensa, una decisión que facilita mantener un alto nivel en cada elaboración. Finca La Plaza trabaja con ingredientes de gran calidad y busca adquirir el mayor número posible de productos en Ibiza. Los huevos camperos proceden de la isla, mientras que parte de las frutas y verduras se produce directamente. La filosofía es seleccionar la materia prima y permitir que su sabor se exprese con autenticidad.

La carta está ideada para facilitar un alto nivel en cada elaboración.

La carta está ideada para facilitar un alto nivel en cada elaboración.

El pan rústico, acompañado de mantequilla cítrica o aceite de oliva virgen extra, anticipa una propuesta con pescados, carnes y opciones vegetales. Entre los platos destacan el tartar de atún con ralladura de limón ibicenco, la alcachofa a la romana con sabayón de trufa y el arroz meloso con carpaccio de gamba.

El equipo de cocina selecciona y cuida al detalle cada producto.

El equipo de cocina selecciona y cuida al detalle cada producto. / Finca La Plaza

Selección de pescados y carnes de alta calidad

La selección continúa con pescados como lubina, rodaballo o pulpo a la brasa. En el apartado de carnes destacan el Wagyu, el pollo de Tarragona y el perrito caliente de costilla de cerdo ahumada. La experiencia se completa con más de 300 referencias de su bodega y con postres elaborados en la casa.

Finca La Plaza construye una interpretación refinada de la cocina mediterránea. Un lugar donde el lujo se reconoce en un producto excelente, una cocción precisa y un servicio amable.

Ubicación de Finca La Plaza en Google Maps.

Dirección Finca La Plaza

Plaza de la Iglesia, 5, 07814 Santa Gertrudis de Fruitera, Balearic Islands

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