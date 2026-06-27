Santa Gertrudis
Finca La Plaza: maestros de la cocina ibicenca
El restaurante reivindica el valor del producto y el fuego lento con propuestas que ponen la técnica al servicio del sabor
En una escena gastronómica cada vez más marcada por el espectáculo, Finca La Plaza apuesta por una filosofía culinaria basada en la honestidad del producto y el respeto absoluto por la materia prima.
«En Finca La Plaza la técnica nunca es la protagonista, sino el medio para expresar el producto. Trabajamos exclusivamente con ingredientes locales y de temporada, seleccionados cada día junto a nuestros proveedores de confianza, y aplicamos procesos precisos que respetan siempre su identidad. El fuego lento, el carbón, la maduración o la fermentación de nuestros cítricos son herramientas que utilizamos para llevar cada ingrediente a su mejor versión, potenciando su sabor sin alterar su esencia», afirma Gennaro Vitto, director de Food & Beverage de Island Hospitality.
Su propuesta gira alrededor de ingredientes de temporada, productores locales y técnicas que buscan potenciar el sabor sin disfrazarlo. Una cocina donde el fuego, los tiempos y la sensibilidad juegan un papel esencial para construir platos que reflejan el paisaje y la esencia mediterránea.
Desde Santa Gertrudis, el restaurante trabaja con proveedores, agricultores y pescadores de la isla, construyendo relaciones a largo plazo que permiten adaptar la carta al ritmo de cada temporada. El resultado es una propuesta gastronómica refinada pero cercana, donde la sencillez bien entendida, la temporalidad y la precisión técnica convierten cada plato en una expresión contemporánea del Mediterráneo.
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