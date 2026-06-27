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Finca La Plaza: maestros de la cocina ibicenca

El restaurante reivindica el valor del producto y el fuego lento con propuestas que ponen la técnica al servicio del sabor

En Finca La Plaza se unen gastronomía, diseño y estilo de vida.

En Finca La Plaza se unen gastronomía, diseño y estilo de vida.

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Redacción Ibiza

En una escena gastronómica cada vez más marcada por el espectáculo, Finca La Plaza apuesta por una filosofía culinaria basada en la honestidad del producto y el respeto absoluto por la materia prima.

Los ingredientes son de temporada. | FOTOS: FINCA LA PLAZA

Los ingredientes son de temporada. / | FOTOS: FINCA LA PLAZA

«En Finca La Plaza la técnica nunca es la protagonista, sino el medio para expresar el producto. Trabajamos exclusivamente con ingredientes locales y de temporada, seleccionados cada día junto a nuestros proveedores de confianza, y aplicamos procesos precisos que respetan siempre su identidad. El fuego lento, el carbón, la maduración o la fermentación de nuestros cítricos son herramientas que utilizamos para llevar cada ingrediente a su mejor versión, potenciando su sabor sin alterar su esencia», afirma Gennaro Vitto, director de Food & Beverage de Island Hospitality.

La técnica es una herramienta para elevar el producto. |

La técnica es una herramienta para elevar el producto. |

Su propuesta gira alrededor de ingredientes de temporada, productores locales y técnicas que buscan potenciar el sabor sin disfrazarlo. Una cocina donde el fuego, los tiempos y la sensibilidad juegan un papel esencial para construir platos que reflejan el paisaje y la esencia mediterránea.

Sergio Cardeñosa, executive chef.

Sergio Cardeñosa, executive chef. / .

Desde Santa Gertrudis, el restaurante trabaja con proveedores, agricultores y pescadores de la isla, construyendo relaciones a largo plazo que permiten adaptar la carta al ritmo de cada temporada. El resultado es una propuesta gastronómica refinada pero cercana, donde la sencillez bien entendida, la temporalidad y la precisión técnica convierten cada plato en una expresión contemporánea del Mediterráneo.

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