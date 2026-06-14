Amante Ibiza, el rincón frente al mar que todos quieren descubrir este verano

En Ibiza hay restaurantes que destacan por su cocina, otros por sus vistas y algunos por su ambiente. Amante Ibiza reúne esos tres elementos y los transforma en una experiencia completa frente al mar. Situado en Sol d’en Serra, en el municipio de Santa Eulària, este emblemático restaurante se ha consolidado como uno de los espacios gastronómicos más reconocidos de la isla gracias a una propuesta que combina cocina mediterránea contemporánea, naturaleza, bienestar y una cuidada programación de experiencias.

Desde su apertura en 2009, Amante Ibiza ha mantenido una identidad muy definida: ofrecer mucho más que una comida junto al Mediterráneo. Su ubicación, rodeada de acantilados, vegetación mediterránea y vistas abiertas al mar, marca el carácter de un lugar pensado para disfrutar de Ibiza con calma, elegancia y autenticidad. Aquí, el paisaje no funciona solo como fondo, forma parte de la visita y del recuerdo que deja cada jornada.

Durante el día, Amante invita a descubrir una Ibiza serena. La terraza frente al mar es el escenario perfecto para empezar la mañana con una sesión de yoga, continuar con un desayuno cuidado o disfrutar de una comida relajada con vistas a Sol d’en Serra. Al caer la tarde, el restaurante cambia de atmósfera y se convierte en un espacio íntimo para cenas, cócteles y encuentros especiales bajo la luz del Mediterráneo.

Cocina mediterránea con producto, técnica y sabor

La propuesta gastronómica de Amante Ibiza parte de una cocina mediterránea contemporánea, elaborada con producto de calidad y una atención especial al detalle. Su carta se acerca al concepto de fine dining desde una mirada relajada, natural y muy vinculada al entorno. El resultado es una experiencia pensada para compartir, con sabores reconocibles, presentaciones cuidadas, vinos seleccionados y un servicio atento que acompaña sin imponerse.

Una de las propuestas gastronómicas de Amante Ibiza. / Jodi Hinds

Entre los entrantes destacan elaboraciones como las croquetas de rape y gambas con emulsión de perejil, los carabineros al Josper con sal de tomillo, el pulpo al Josper con patatas crujientes o el tartar de cigalas con caviar Oscetra. También hay propuestas vegetales, ensaladas de temporada y platos frescos que conectan con el espíritu mediterráneo de la isla.

En los principales, la carta se mueve entre arroces, pescados, pasta fresca, carnes a la brasa y opciones vegetarianas. El arroz cremoso de bogavante al carbón, el arroz negro de sepia con vieira y alioli suave, la rosa de pasta fresca rellena de gambas con beurre blanc y caviar Oscetra, la corvina al horno con salsa de cigalas y gambas o la cola de rape con berenjena ligeramente ahumada y alioli de miel de romero reflejan una cocina que busca equilibrio entre producto, sabor y elegancia.

La brasa también ocupa un lugar relevante en la propuesta de Amante Ibiza. Platos como el vacío de Black Angus, la costilla de ternera lechal o el solomillo de wagyu japonés A5 aportan intensidad a una carta que mantiene siempre el hilo mediterráneo a través de guarniciones, matices y combinaciones pensadas para disfrutar sin prisas.

Carabineros a la parrilla en Amante Ibiza. / Jordi Hinds

Yoga, cine y luna llena en Sol d’en Serra

Amante Ibiza no es solo un restaurante en Ibiza. Es también un destino experiencial frente al mar. A lo largo de la temporada, el espacio propone distintas formas de disfrutar de su enclave privilegiado, tanto de día como de noche.

Una de sus experiencias más reconocidas es yoga y desayuno. La jornada comienza con una práctica al aire libre frente al Mediterráneo y continúa con un desayuno en la terraza. Es una forma distinta de empezar el día en Ibiza, conectando con el cuerpo, la naturaleza y el ritmo pausado que define Sol d’en Serra.

Sesión de yoga frente al mar en Amante Ibiza. / Tasya Menaker

Cuando cae la tarde, el restaurante muestra otra de sus facetas más especiales. Las noches de luna llena se han convertido en una cita mensual para quienes buscan una velada diferente en la isla. La luna reflejada sobre el mar, la gastronomía, los cócteles y el ambiente natural del entorno crean una experiencia pensada para disfrutar de Ibiza desde una perspectiva más sensorial e íntima.

Otra de las propuestas más características de Amante Ibiza son sus noches de cine al aire libre. Bajo las estrellas y con el Mediterráneo como telón de fondo, Sol d’en Serra se transforma en un cine de verano en un entorno difícil de igualar. La experiencia resume muy bien la filosofía del restaurante: cuidar cada detalle, aprovechar la belleza natural del espacio y ofrecer momentos que van más allá de una cena convencional.

El desayuno en Amante Ibiza tras la sesión de yoga. / Tasya Menaker

Para quienes buscan una experiencia más privada, Mesa Amante ofrece una forma exclusiva de vivir el restaurante. Esta mesa privada, también conocida como Amante Private Table, está pensada para celebraciones, encuentros especiales o cenas en las que el entorno, la gastronomía y el servicio adquieren un papel protagonista. Sin artificios innecesarios, permite disfrutar de la esencia de Amante Ibiza de una manera más personal y reservada.

El restaurante también se ha convertido en un espacio de referencia para eventos privados en Ibiza. Su ubicación frente al mar, la calidad de su cocina, la versatilidad de sus espacios y su ambiente natural lo convierten en una opción idónea para celebraciones que buscan equilibrio entre elegancia, autenticidad y carácter mediterráneo.

Sesión de cine al aire libre en Amante Ibiza. / Amante Ibiza

En una isla con una oferta gastronómica y de ocio cada vez más amplia, Amante Ibiza conserva una identidad propia. Su fuerza está en la conexión con el paisaje, en una cocina mediterránea actual y en la capacidad de ofrecer experiencias adaptadas a distintos momentos del día: desde un desayuno después de yoga hasta una comida frente al mar, desde una cena bajo la luna llena hasta una noche de cine bajo las estrellas.

La mesa privada de Amante Ibiza. / Tasya Menaker

Amante Ibiza es, en definitiva, mucho más que un restaurante frente al mar. Es una experiencia completa donde gastronomía, naturaleza, diseño y ambiente se unen para crear recuerdos. Un lugar para detenerse, mirar al Mediterráneo y vivir Ibiza desde una perspectiva calmada, elegante y auténtica.

Amante Private Table. / Tasya Menaker

Reserva tu mesa en Amante Ibiza

Las reservas en Amante Ibiza pueden hacerse directamente a través de su web o, en el caso de reservas para más de ocho personas, a través del correo electrónico reservations@amanteibiza.com.