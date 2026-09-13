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Gangas de final de verano en Sant Antoni

Este domingo se realizó la segunda jornada de Feria de Stocks de Sant Antoni

Fotos de la Feria de Stock en Sant Antoni

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Fotos de la Feria de Stock en Sant Antoni / Vicent Marí

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Redacción Ibiza

Moda, calzado, decoración, ropa infantil, juguetes y complementos, entre otros artículos. Y todo, a precio de ganga. O, al menos, rebajado. Es lo que ofreció este domingo la segunda jornada de Feria de Stocks de Sant Antoni, que alcanza su edición número 31. El evento, que coincide con el inicio de curso, se ha convertido en una esperada cita para las familias, que aprovechan para adquirir lo necesario para el otoño y el invierno a precios más económicos de lo habitual.

Gangas de final de verano en Sant Antoni

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