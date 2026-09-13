Ferias
Gangas de final de verano en Sant Antoni
Este domingo se realizó la segunda jornada de Feria de Stocks de Sant Antoni
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Moda, calzado, decoración, ropa infantil, juguetes y complementos, entre otros artículos. Y todo, a precio de ganga. O, al menos, rebajado. Es lo que ofreció este domingo la segunda jornada de Feria de Stocks de Sant Antoni, que alcanza su edición número 31. El evento, que coincide con el inicio de curso, se ha convertido en una esperada cita para las familias, que aprovechan para adquirir lo necesario para el otoño y el invierno a precios más económicos de lo habitual.
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