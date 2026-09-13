Eivissa Daurada despide el verano con música y velas en 528 Ibiza

La música volverá a iluminar 528 Ibiza este 14 de septiembre con una nueva edición de Eivissa Daurada, la propuesta de Eivissa Escènica que combina conciertos en directo, naturaleza y una escenografía marcada por la luz de las velas.

La cita, concebida como una despedida del verano, comenzará a las 20.00 horas, aunque las puertas del recinto abrirán dos horas antes, a las 18.00 horas, para que el público pueda disfrutar previamente del espacio y de las propuestas gastronómicas y de bebidas de 528 Ibiza.

El concierto estará protagonizado por Samuel Pérez, al piano; Carlos Vesperinas, al violonchelo; Joan Carles Marí, en la percusión; y Miquel Tur, a la guitarra, además de contar con la colaboración especial de la cantante Raquel Ortiz. El repertorio reunirá piezas de compositores como Ludovico Einaudi, Hans Zimmer, Hania Rani, Ennio Morricone y Yann Tiersen, junto con música original de artistas locales.

Música en plena naturaleza

El escenario elegido vuelve a ser 528 Ibiza, situado entre las colinas de Benimussa. El espacio acogerá una propuesta que busca integrar la música con el paisaje y generar una atmósfera íntima a través de cientos de velas.

Eivissa Daurada forma parte de una producción local impulsada por Eivissa Escènica, que plantea conciertos en enclaves singulares de las Pitiusas y apuesta por un formato inmersivo inspirado en las experiencias musicales íntimas que se han popularizado internacionalmente.

La organización plantea estos encuentros como una forma diferente de acercar la cultura tanto a residentes como a visitantes, combinando música en vivo y espacios naturales. Las entradas para el concierto están disponibles a través de TicketIb. El recinto dispone además de aparcamiento propio y acceso para personas con movilidad reducida.