Los cinco nombres de aves más curiosos de Ibiza: de ‘blauet’ a ‘cagamànegs’

Ibiza no solo tiene una fauna propia y reconocible, sino también una manera muy particular de nombrarla. El usuario de Instagram @marctc96, que se presenta en su perfil como guía de senderismo, ha recopilado en un vídeo cinco de los nombres de aves más curiosos de Ibiza. Su selección va desde palabras que describen directamente el aspecto del animal hasta otras nacidas de su canto, de su comportamiento o de escenas tradicionales del campo ibicenco.

En el quinto puesto aparece el ‘blauet’, nombre con el que se conoce al martín pescador. Según explica en el vídeo, la denominación hace referencia directamente al característico color azul del ave. Traducido de forma literal, vendría a significar algo parecido a "azulito".

Del canto de la abubilla al ‘picaformatges’

En cuarta posición sitúa al ‘puput’, nombre ibicenco de la abubilla común. En este caso, la explicación estaría en el sonido que emite el propio animal, ya que la palabra funciona como una onomatopeya de su canto.

El tercer puesto es para ‘xerraire’, que podría traducirse como "charlatán". El nombre se aplica a la cigüeñuela, un ave especialmente ruidosa, sobre todo durante la época de reproducción.

Todavía más curiosa es la historia que explica detrás de ‘picaformatges’, literalmente "picaquesos". Este nombre se utiliza para el carbonero común y estaría relacionado con una antigua costumbre de las casas ibicencas. Según relata, cuando los quesos se dejaban secar en las terrazas, estas aves aprovechaban en ocasiones para acercarse y picotearlos. De ahí habría surgido una denominación que ha sobrevivido con el paso del tiempo.

El curioso origen de ‘cagamànegs’

El primer puesto de su lista es para ‘cagamànegs’, nombre de la tarabilla europea.

Se trata de un ave muy vinculada al entorno agrícola y, según explica @marctc96, bastante confiada con la presencia humana. Era habitual verla posarse sobre los mangos de herramientas utilizadas en el campo, donde en ocasiones acababa dejando sus excrementos. De esa imagen cotidiana habría nacido el particular nombre de ‘cagamànegs’.

El guía aprovecha el vídeo para reivindicar la conservación de este vocabulario local. "Para mí es muy importante que estos nombres locales no queden en el olvido, ya que son únicos", señala en el texto que acompaña a la publicación. Además, lanza una pregunta a los ibicencos: "¿Conocíais todos estos nombres?", e invita a los usuarios a compartir otras palabras tradicionales de sus respectivas zonas que consideren que no deberían perderse.