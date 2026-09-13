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Nicole Kidman invita a Jimmy Fallon a una 'rave' con ella en Ibiza
La actriz le explicó su truco para pasar desapercibida entre el público: una peluca negra
Nicole Kidman ha sorprendido al público de 'The Tonight Show' al hablar de uno de sus planes favoritos en Ibiza: salir de rave. El momento ha sido recuperado y compartido en Instagram por la cuenta @houseoftechnomusic, que acompaña el vídeo con una portada en la que puede leerse: "Nicole Kidman loves Ibiza and raves" (Nicole Kidman ama Ibiza y las raves).
Durante la conversación, la actriz propone inesperadamente a Jimmy Fallon que se vaya de fiesta con ella a Ibiza. La ocurrencia provoca las risas y los aplausos del público presente en el plató, mientras Fallon se muestra sorprendido por la invitación.
La conversación deriva incluso hacia la pronunciación del nombre de la isla. Fallon reconoce que no sabía que había gente que pronunciaba Ibiza como "Ibitha". Kidman también desvela cómo consigue pasar más desapercibida cuando sale de fiesta. Su truco, según explica entre las risas del público, consiste en ponerse una peluca oscura para mezclarse con la gente en la pista de baile.
La confesión ha llamado especialmente la atención por mostrar una faceta más desenfadada de la actriz, que no duda en hablar de Ibiza como destino de fiesta y en invitar al presentador estadounidense a compartir una noche de rave con ella. El vídeo termina convirtiendo una conversación televisiva en una intención para una futura visita a la isla: Nicole Kidman, Jimmy Fallon y una noche de fiesta en Ibiza.
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