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Bless Ibiza Cala Nova

Fusión de arte, moda, diseño y gastronomía

‘Hosted by’ arranca con PARIS/64, firma española de accesorios reconocida por reinterpretar la artesanía y la elegancia atemporal

Un bolso impreso en el postre. | OBSIDIAN IBIZA

Un bolso impreso en el postre. | OBSIDIAN IBIZA

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Redacción Ibiza

BLESS Ibiza Cala Nova vuelve a convertir la creatividad en una experiencia para los sentidos con una nueva edición de ‘Hosted by’, su exclusivo ciclo de encuentros que fusiona gastronomía, arte, diseño y talento en un entorno único frente al Mediterráneo.

‘Hosted by’ reúne a un grupo de invitados en una velada de gastronomía y moda.

‘Hosted by’ reúne a un grupo de invitados en una velada de gastronomía y moda.

La temporada arrancó el 10 de junio de la mano de PARIS/64, la firma española fundada por María y José María, reconocida por reinterpretar la artesanía y la elegancia atemporal a través de accesorios elaborados con mimo y atención al detalle. La marca fue la encargada de inaugurar esta nueva edición con una velada que trasladó su universo creativo al corazón de Cala Nova.

Algunos de los bolsos de la firma española PARIS/64. |

Algunos de los bolsos de la firma española PARIS/64. |

Celebrado en Lumbre, el espacio gastronómico de BLESS Ibiza Cala Nova inspirado en el fuego, el producto local y la cocina mediterránea, el encuentro combina una propuesta culinaria diseñada para la ocasión con una inmersión en la esencia de la firma invitada.

Espectacular cena en Lumbre.

Espectacular cena en Lumbre.

Tras esta primera cita, el ciclo continuará el 6 de julio con la reconocida joyera ibicenca Elisa Pomar, cuya obra recupera y reinterpreta el legado joyero de la isla y en agosto, con la diseñadora Fely Campo, referente de la moda española contemporánea y la confección artesanal.

BLESS Ibiza Cala Nova reafirma así su apuesta por crear experiencias que van más allá de la hospitalidad tradicional, convirtiéndose en un punto de encuentro para la creatividad, la cultura y el estilo de vida mediterráneo.

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