Savannah Club inaugura la temporada en el Sunset Strip de Ibiza

Savannah Club da la bienvenida a la temporada en Ibiza con una gran 'Opening Night' que tendrá lugar el próximo 11 de junio, a partir de las 17 horas, en pleno Sunset Strip de Sant Antoni.

El conocido espacio frente al mar inicia así una nueva etapa con una propuesta pensada para disfrutar de uno de los momentos más icónicos de la isla: la puesta de sol. La cita combinará atardecer, gastronomía, coctelería de autor, actuaciones sorpresa y música en directo en un ambiente diseñado para vivir la tarde y la noche con el sello inconfundible de Ibiza.

Una experiencia frente al mar

Ubicado en uno de los enclaves más reconocidos de Sant Antoni, Savannah Club propone una experiencia que evoluciona desde el atardecer hasta la noche. La velada comenzará con una propuesta gastronómica para compartir, cócteles de autor y una atmósfera cuidada para acompañar la caída del sol sobre el Mediterráneo.

Una de las propuestas gastronómicas de Savannah Club. / Savannah Club

La apertura reunirá a residentes, visitantes y amantes del ambiente ibicenco en una celebración que busca marcar el inicio de la temporada con una energía renovada.

Música y nueva etapa en Savannah Club

Tras la puesta de sol, la celebración continuará con la apertura del club y una programación musical especial. El line up contará con Abel Pons, Tania Moon, Las Lunnas, Paula Reynolds, de Melon Bomb, y Salva Martin, nombres que pondrán ritmo a una noche pensada para descubrir la nueva esencia de Savannah Club.

Con esta 'Opening Night', Savannah Club refuerza su posición como uno de los espacios imprescindibles del Sunset Strip y como punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de la gastronomía, la música y la noche ibicenca frente al mar.