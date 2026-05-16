Savannah Club: descubre el nuevo concepto ‘sunset’ en Ibiza

El Sunset Strip de Sant Antoni recupera uno de sus nombres más reconocidos con la reapertura de Savannah, que regresa esta temporada reconvertido en Savannah Club Ibiza, un enclave que combina restaurante, cóctel bar y club en un mismo concepto.

Ubicado en primera línea del mar, en uno de los enclaves más emblemáticos de la isla para contemplar la puesta de sol, el renovado Savannah propone una vivencia pensada para acompañar de forma natural el paso del día a la noche. El proyecto se articula en torno a distintos momentos y atmósferas que evolucionan con la luz, desde el atardecer hasta la madrugada.

La propuesta gastronómica del local gira en torno a una cocina para compartir, con influencias internacionales. La carta combina elaboraciones accesibles como pollo frito con sweet chili y mayo de lima o croquetas de jamón ibérico, junto a propuestas más elaboradas de inspiración mediterránea y oriental como el labneh, la muhammara o la coliflor asada. El apartado de mar y crudos tiene también un papel destacado, con propuestas como tartar de atún, tiradito de lubina o pulpo asado.

La terraza, orientada al mar, se convierte en uno de los puntos centrales durante el atardecer, acompañada de una carta de coctelería que combina clásicos y creaciones propias, como el Savannah Cocktail o el Melon Margarita. Con la caída del sol, el ambiente evoluciona de forma natural hacia la noche. El interior adquiere protagonismo y el ambiente se transforma de manera progresiva en un club de carácter íntimo, donde la música y el diseño definen el ritmo.

La reapertura de Savannah supone la recuperación de un nombre histórico dentro de la oferta de San Antonio, ahora adaptado a diferentes formas de entender el ocio en la isla, en las que la velada comienza antes y se construye de manera más fluida.

Información y reservas: www.savannahibiza.com / @savannah.ibiza.