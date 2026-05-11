Events by Vibra: bodas, eventos corporativos y todo tipo de celebraciones frente al mar en Ibiza

Ibiza continúa afianzándose como uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo para celebrar momentos especiales y, en este escenario, la organización de eventos adquiere un papel protagonista. En este contexto, Events by Vibra se presenta como una propuesta integral que va más allá de ofrecer espacios, apostando por la creación de experiencias completas donde el entorno, la atmósfera y cada detalle cuentan. Con un enfoque flexible y personalizado, cada evento se concibe a medida, tanto para celebraciones privadas como para bodas o encuentros corporativos, garantizando una puesta en escena adaptada a cada ocasión.

Events by Vibra presenta escenarios únicos con el mar como telón de fondo para dar el ‘sí, quiero’.

Eventos en Ibiza en ubicaciones privilegiadas

En Events by Vibra, cada evento se desarrolla de forma personalizada. Desde la planificación inicial hasta la ejecución final, el equipo formado por Ainara Balbas y Elena Peón acompaña en todo momento para garantizar la coordinación de cada detalle. Esta flexibilidad permite organizar desde reuniones de empresa hasta bodas íntimas o grandes celebraciones frente al mar.

El mar, telón de fondo imprescindible para muchos eventos en Ibiza. / Events by Vibra

Uno de los valores diferenciales de Vibra Hotels es la diversidad de espacios en ubicaciones privilegiadas. Sus hoteles, muchos de ellos situados en primera línea del mar, ofrecen escenarios únicos donde el Mediterráneo se convierte en el telón de fondo perfecto. Espacios como Seahorse Beachclub & Restaurante se posicionan como enclaves espectaculares para bodas o reuniones al aire libre, con impresionantes vistas a Formentera y Dalt Vila. Por su parte, Hotel Vibra Yamm destaca por espacios como la terraza Aura y el rooftop Dusk by Yamm, desde donde disfrutar de uno de los mejores atardeceres del Mediterráneo.

Savannah Restaurante & Club: la gran sorpresa de la temporada para celebrar eventos en Ibiza

Uno de los grandes protagonistas de esta temporada es, sin duda, Savannah Restaurante & Club, que ha abierto sus puertas recientemente y promete convertirse en un referente para eventos privados en Ibiza. En primera línea de mar, en el Sunset Strip de San Antonio, este espacio destaca por ser el enclave perfecto para disfrutar del atardecer, momento en el que evoluciona de restaurante a club, con música en directo y un ambiente vibrante que eleva cualquier celebración.

La terraza de Savannah, un increíble lugar con vistas a la puesta de sol sobre el mar. / Events by Vibra

Un catering que eleva a otro nivel cualquier celebración

El servicio de catering de Events by Vibra es otro de los pilares fundamentales. La propuesta gastronómica de Vibra apuesta por una cocina versátil, capaz de adaptarse tanto a formatos informales, coffee breaks o finger food, como a banquetes más elaborados. La calidad del producto y la posibilidad de personalizar el menú convierten la experiencia culinaria en uno de sus elementos más destacados.

A ello se suma una oferta gastronómica propia que amplía las posibilidades de cada evento, con espacios como Blavós Ibiza, abierto todo el año frente al mar; Seahorse Beach Club & Restaurant, en primera línea de playa; o propuestas más desenfadadas como Tacosanto Taquería, con acceso a zona de piscina y un ambiente ideal para celebraciones dinámicas. Completa la propuesta Trattoria Dietro al Sole, en la terraza Aura del hotel Vibra Yamm Sunset, donde la gastronomía italiana se combina con espectaculares vistas.

Events by Vibra cuenta con diferentes ubicaciones para celebraciones únicas en Ibiza. / Miguel Cuesta

Además, para el segmento corporativo, Vibra Hotels dispone de 12 salas de reuniones equipadas con la última tecnología, pensadas para garantizar el éxito de cualquier encuentro profesional.

En definitiva, Events by Vibra se presenta como una propuesta versátil, cuidada y plenamente adaptada a las demandas actuales, donde cada evento se convierte en una experiencia única en enclaves privilegiados de la isla.

Más información:

events@vibrahotels.com

Teléfono: 619713014