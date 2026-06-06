Socialista Ibiza by Cipriani, el club discreto para una primera copa

Socialista Ibiza by Cipriani acaba de abrir sus puertas en Ibiza Gran Hotel con una propuesta nocturna concebida para prolongar la velada en un ambiente elegante, exclusivo y discreto.

Este club, integrado en el universo Cipriani Ibiza, nace como el lugar perfecto para disfrutar de la primera copa después de una cena memorable, especialmente para quienes deseen continuar la experiencia tras pasar por el icónico restaurante que esta marca internacional tiene en la isla. La propuesta combina servicio cuidado, ambiente selecto y una programación musical pensada para acompañar la noche con criterio, sin estridencias y con el sello cosmopolita de la casa.

Durante la temporada, Socialista Ibiza by Cipriani contará con djs internacionales y una selección musical de primer nivel. Una programación que contará con sesiones a cargo de artistas internacionales y formatos especiales que se irán incorporando a la agenda del club.