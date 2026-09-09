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Un momento de relax de los sacerdotes de Ibiza

Un momento de relax de los sacerdotes de Ibiza | TONI ESCOBAR

Un momento de relax de los sacerdotes de Ibiza | TONI ESCOBAR

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Las fiestas del pueblo de Jesús tienen su parte de ritual con las tradicionales misas, pero también tienen su gran dosis de diversión. No escapan a esta última los sacerdotes del lugar, que también se permiten un instante de bromas en su rígida agenda.

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  1. Una mujer, a punto de caer desde un cuarto piso en Ibiza
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  5. El taxista y dj asesinado en Guipuzkoa tenía una empresa de motos de agua en Ibiza
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  7. Hallan flotando el cuerpo sin vida de un menor con chaleco salvavidas frente a la costa de Formentera
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Atraco joyería

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Inaugurada la exposición de Cristina Ferrer y Antonio Villasante

Llama la atención: La aparición de tres nuevos cadáveres de migrantes en aguas de Formentera, dos de ellos de menores y el tercero de una mujer.

Un momento de relax de los sacerdotes de Ibiza

Aena reconoce que la depuradora del aeropuerto de Ibiza está "sobrecargada" y destina 300.000 euros a dos contratos de saneamiento

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Mateu Tur, cantador: «El saber popular ha de tenir una raó, no ser una peça de museu»

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