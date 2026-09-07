El IPH de agosto de 2025 revisado reduce de 19.000 a 2.400 personas la caída que el Consell de Ibiza atribuyó a su lucha contra el intrusismo

La presión humana (IPH) en Ibiza no cayó en agosto de 2025 en 18.769 personas diarias respecto al mismo mes del año anterior, como el Consell de Ibiza ha sostenido desde noviembre pasado para defender los resultados de su lucha contra la oferta turística ilegal. Los datos diarios actualizados que actualmente ofrece el Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) reducen aquella caída a unas 2.400 personas de media al día, menos de una octava parte de la cifra utilizada durante meses por la institución insular. Así, según la serie actualizada del Ibestat, Ibiza soportó en agosto de 2024 una presión humana media de 316.695 personas al día. Un año después, fueron 314.308. Por tanto, la diferencia real entre ambos ejercicios, de acuerdo con los datos disponibles actualmente, es de 2.388 personas diarias menos, un descenso del 0,75%.

La diferencia con las cifras difundidas inicialmente es enorme. En noviembre de 2025, tras la publicación del IPH correspondiente a agosto, el Consell manejó una media de 316.076 personas en agosto de 2024 y de 297.307 en el mismo mes de 2025, extraídas de la nota de prensa del Ibestat, y concluyó que en la isla hubo 18.769 personas menos cada día, un 5,9%. Presentó la caída como una prueba de los efectos de la eliminación de oferta turística ilegal.

El vicepresidente del Consell y responsable de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, (así como el propio presidente del Consell, Vicent Marí, en reiteradas ocasiones) vinculó entonces directamente ambos fenómenos. La institución sostenía que la retirada de miles de plazas anunciadas ilegalmente en plataformas había provocado que parte de los visitantes que recurrían a viviendas sin licencia dejasen de acudir a la isla o pasasen a alojamientos reglados. El argumento se apoyaba también en que, al mismo tiempo, la ocupación hotelera había aumentado ligeramente. Juan llegó a asegurar que no había «otra explicación posible» para la evolución del indicador.

Consecuencia de la lucha contra el intrusismo, limitación de vehículos, transporte público...

La interpretación no quedó circunscrita a aquella primera publicación. Todavía en mayo de este año, el Consell volvió a recurrir al mismo dato para defender ante las críticas a sus políticas de movilidad que el conjunto de medidas adoptadas estaba dando resultado. Mariano Juan aseguró entonces que la presión humana se había reducido «al nivel de 2014» y volvió a señalar que durante agosto del año anterior, Ibiza había registrado una media de alrededor de 19.000 personas menos cada día que en 2024. En su explicación incluía no solo la lucha contra el intrusismo, sino también la limitación de vehículos, el nuevo transporte público o la gestión de la llegada de cruceros.

Agosto de 2025 no supuso, por tanto, un desplome de la presión humana, sino una ligera reducción dentro de unos niveles que llevan años muy próximos al techo estival

Agosto de 2025 no supuso, por tanto, un desplome de la presión humana, sino una ligera reducción dentro de unos niveles que llevan años muy próximos al techo estival

La serie diaria actualizada del propio Ibestat modifica sustancialmente aquella fotografía. En lugar de una caída próxima al 6%, el descenso de agosto queda limitado al 0,8%. Además, las 314.308 personas diarias de 2025 sitúan ese mes muy cerca de los niveles de los últimos años: en 2024 fueron 316.695 y en 2019, antes de la pandemia, 317.191. Agosto de 2025 no supuso, por tanto, un desplome de la presión humana, sino una ligera reducción dentro de unos niveles que llevan años muy próximos al techo estival.

Juan admitió este domingo, en conversación teléfonica, que los datos correctos son los actualizados por el Ibestat y añadió que se dio cuenta del error «hace unas semanas». Incluso pidió explicaciones al Ibestat y publicó en X un post donde, en cierta manera y tras percatarse del equívoco, reducía sustancialmente la cifra manejada hasta ahora, si bien el tuit pasó desapercibido.

Las diferencias se extienden a mayo, junio y julio

La revisión no afecta únicamente a agosto. El relato del Consell en noviembre describía una caída progresiva del IPH desde mayo que se habría ido acelerando conforme avanzaba la temporada. Según las cifras disponibles entonces, el indicador de presión humana había descendido respecto a 2024 en 5.689 personas diarias en mayo, 5.005 en junio, 13.652 en julio y finalmente 18.769 en agosto. De ahí salía una reducción media cercana a las 8.000 personas diarias durante el periodo comprendido entre abril y agosto.

Los datos diarios publicados actualmente por el Ibestat dibujan una evolución muy diferente. En mayo de 2024 hubo una media de 254.999 personas en Ibiza y en 2025 fueron 254.357. La caída fue, por tanto, de apenas 641 personas diarias, un 0,3%. En junio ocurre justamente lo contrario de lo anunciado entonces. La presión humana no bajó: aumentó en 3.965 personas diarias, desde las 279.332 de 2024 hasta las 283.297 de 2025, un 1,4% más. Lo mismo sucede en julio. La media pasó de 305.408 a 305.639 personas. Son 231 más, una variación prácticamente plana del 0,1%, pero de signo positivo. Y solo en agosto vuelve a aparecer una disminución: las citadas 2.388 personas menos, un 0,8%. Abril, por su parte, también registró un incremento. La presión media pasó de unas 210.513 personas en 2024 a 216.240 en 2025, alrededor de 5.700 más al día.

El balance conjunto cambia así por completo. Si se calcula la media diaria de todos los días comprendidos entre el 1 de abril y el 31 de agosto, Ibiza pasó de aproximadamente 273.762 personas en 2024 a 275.095 en 2025. En vez de las cerca de 8.000 personas menos por jornada que se manejaron entonces, la serie actual arroja aproximadamente 1.300 personas más cada día, un incremento cercano al 0,5%.