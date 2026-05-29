Estragón vuelve con Álvaro Sanz, el primer chef en lograr la estrella Michelin en Ibiza

Estragón, el primer restaurante de Ibiza en lograr una estrella Michelin capitaneado por Álvaro Sanz, vuelve este 29 de mayo tras una temporada de pausa. El establecimiento de alta cocina mediterránea estrena ubicación este 2026 en el hotel Insotel Fenicia Prestige Suites & Spa 5*, en la exclusiva zona de Santa Eulària. Un nuevo espacio diseñado para vivir una experiencia gastronómica única vinculada al territorio.

Amplios ventanales y continuos guiños a la naturaleza en el nuevo espacio. |

Dos menús para degustar la cocina de Álvaro Sanz

Diseño, materiales y arquitectura miran a la artesanía en Estragón, en Insotel Fenicia Prestige.

El territorio y la autosuficiencia son los ejes de los dos menús degustación que ha diseñado Álvaro Sanz este año. Semillas (9 pases) y Raíces (14 pases) representan dos viajes culinarios que parten de la naturaleza a través de plantas endémicas y continúan con los productos locales del mar y de la tierra balear.

Sanz traduce el entorno y lo convierte en una experiencia gastronómica con el autoabastecimiento como filosofía del verdadero lujo: huerto propio, pesca local, recuperación de variedades autóctonas, aprovechamiento integral del producto y productores de proximidad. Una propuesta cargada de identidad y profundamente mediterránea, basada en la tradición, el estudio y los orígenes, donde cada elaboración expresa el equilibrio entre innovación y origen, la tradición actualizada.

Una mirada contemporánea que explora el singular hábitat de Ibiza (sus aguas, suelos calcáreos, bosques de sabinas y pinos, y un clima privilegiado) y se abastece de su despensa, dando como resultado platos que reflejan paisajes y memoria local. En cada bocado, los productos hablan por sí mismos con absoluto respeto a la temporada, a los ritmos de la isla y sus limitaciones.

Un espacio diseñado para vivir lo artesanal a ritmo pausado

El diseño, los materiales y la arquitectura del restaurante acompañan el concepto artesanal de Estragón. En este nuevo espacio se representan los ecosistemas locales en cuatro tótems de piedra: salino, marino, hortícola y secano en una sala cubierta con cocina panorámica.

Estragón se divide en tres elegantes espacios minimalistas integrados en el paisaje con elementos naturales, iluminación cálida y una estética sobria. Un recorrido sensorial arropado por grandes ventanales, vegetación, maderas, mármoles… Los árboles y plantas autóctonas, la recolección de agua de atmósfera y el compostaje refuerzan el mensaje de sostenibilidad.

La filosofía de autosuficiencia se plasma en todo el concepto, incluso en la parte líquida con cerveza, sidra, vermut, aguas carbonatadas… de producción propia, y atractivos carros de espumosos, infusiones y cafés.

El equipo de Estragón trabaja en la recuperación de plantas endémicas marginales (salvia, salicornia, malva, pino, enebro, mirto, colleja, siempreviva, rabaniza, acelga marina…), una investigación que lleva a cabo junto al Jardín Biotecnológico y con el biólogo Joan Planells. Además, trabajan con el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera para recuperar recetas históricas de civilizaciones que han pasado por Ibiza.

La vertiente artesanal del restaurante se descubre también en la elaboración propia de panes, embutidos, chacinas y queso casero con cuajo de hoja de higuera. También preparan vinagres, jugos y fondos de base tradicional, pues los guisos son fundamentales en la cocina de Álvaro Sanz, quien no olvida productos como la algarroba, los higos y la sepia, ni recetas como el icónico bullit de peix.

Álvaro Sanz: estrella Michelin y estrella Verde

El concepto de este restaurante no sería posible sin su chef ejecutivo, Álvaro Sanz, quien convirtió a Estragón en el primer restaurante en obtener una estrella Michelin en Ibiza, en 2019, un distintivo que mantuvo hasta 2024, año en que cerró el restaurante para iniciar su traslado. Además, Sanz consiguió la Estrella Verde Michelin en 2023, un reconocimiento a la filosofía sostenible, y dos soles Repsol de 2021 a 2024.