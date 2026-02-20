Estos son los chefs más ‘top’ del mundo que tienen restaurante en Ibiza

Ibiza vive uno de sus momentos más potentes a nivel gastronómico. A la cocina tradicional de la isla se han sumado en los últimos años algunos de los chefs más reconocidos del panorama internacional, muchos de ellos con estrellas Michelin y presencia en las principales guías del mundo. Estos son algunos de los nombres propios que marcan la temporada en la isla.

Alta cocina con estrella Michelin en la isla

Óscar Molina – Capitanea La Gaia (1 estrella Michelin y 2 soles Repsol), uno de los referentes actuales de la alta cocina ibicenca, con una propuesta que apuesta por el producto local.

Óscar Molina, chef ejecutivo de La Gaia. / Luana Failla

Grandes figuras internacionales que aterrizan en Ibiza

Gordon Ramsay – El mediático chef británico, con siete estrellas Michelin en la actualidad y hasta 17 a lo largo de su carrera, ha inaugurado en 2025 su primer Hell’s Kitchen Ibiza en Europa, ubicado en The Unexpected Ibiza Hotel.

Gordon Ramsay y Dabiz Muñoz coincidirán este verano en Ibiza / DI

Otros nombres destacados

A esta lista se suman chefs como Paco Roncero, creador de la experiencia inmersiva Sublimotion; así como Rafa Zafra, Omar Malpartida o Gennaro Vitto, que completan una escena donde conviven cocina de vanguardia, conceptos internacionales y restaurantes tradicionales.