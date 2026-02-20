OFERTA FEBRERO
Gastronomía
Estos son los chefs más ‘top’ del mundo que tienen restaurante en Ibiza
Ibiza se consolida como un destino gastronómico de primer nivel
Ibiza vive uno de sus momentos más potentes a nivel gastronómico. A la cocina tradicional de la isla se han sumado en los últimos años algunos de los chefs más reconocidos del panorama internacional, muchos de ellos con estrellas Michelin y presencia en las principales guías del mundo. Estos son algunos de los nombres propios que marcan la temporada en la isla.
Alta cocina con estrella Michelin en la isla
- Óscar Molina – Capitanea La Gaia (1 estrella Michelin y 2 soles Repsol), uno de los referentes actuales de la alta cocina ibicenca, con una propuesta que apuesta por el producto local.
- David Grussaute – Al frente de Unic Restaurant (1 estrella Michelin), donde desarrolla una cocina basada en el paisaje y el producto de proximidad.
- Walter Sidoravicius – Chef de Omakase by Walt (1 estrella Michelin), con una propuesta japonesa que también incorpora pescados y materias primas de la isla.
- Álvaro Sanz – Responsable de Estragón (1 estrella Michelin y estrella Verde). El restaurante regresará en 2026 en el hotel Insotel Fenicia Prestige Suites & Spa.
Grandes figuras internacionales que aterrizan en Ibiza
- Gordon Ramsay – El mediático chef británico, con siete estrellas Michelin en la actualidad y hasta 17 a lo largo de su carrera, ha inaugurado en 2025 su primer Hell’s Kitchen Ibiza en Europa, ubicado en The Unexpected Ibiza Hotel.
- Nobu Matsuhisa – El chef japonés cuenta con restaurante en la isla dentro de su hotel, consolidando la marca Nobu Ibiza Bay como uno de los destinos gastronómicos más exclusivos.
- Mauro Colagreco – El chef de Mirazur, que llegó a ser considerado el mejor restaurante del mundo, repite presencia en la isla con El Silencio.
- Dabiz Muñoz – El chef madrileño, al frente de DiverXO (tres estrellas Michelin), también lleva este año su sello creativo a Ibiza.
- Hari Shetty y Ori Geller – Han trasladado a Ibiza la filosofía de Nela mediante un pop up en 7Pines Resort Ibiza.
- Edwin Vinke – El chef neerlandés, que logró dos estrellas Michelin en De Kromme Watergang, está al frente de la propuesta gastronómica de 1742, en Dalt Vila.
Otros nombres destacados
A esta lista se suman chefs como Paco Roncero, creador de la experiencia inmersiva Sublimotion; así como Rafa Zafra, Omar Malpartida o Gennaro Vitto, que completan una escena donde conviven cocina de vanguardia, conceptos internacionales y restaurantes tradicionales.
Suscríbete para seguir leyendo
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
- Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
- Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza
- Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
- En la UCI y bajo 'estricta vigilancia médica' la mujer agredida en Ibiza por su expareja
- Cinco heridos, uno de ellos grave, en un accidente entre una moto y dos coches en Ibiza