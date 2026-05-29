Dabiz Muñoz desvela el secreto mejor guardado de StreetXO Ibiza: ¿Cuándo abre?

Pues ya está. Resuelto el misterio. Ya hay fecha de apertura de StreetXO Ibiza, el restaurante basado en la street food que Dabiz Muñoz abre este verano en la isla. Ha sido el propio chef quien ha desvelado cuándo el establecimiento, ubicado en The Site, en Platja d'en Bossa, servirá sus primeros platos. Y lo ha hecho en sus redes sociales.

"Ibiza, se acabó la calma... El 1 de junio abrimos las puertas", ha escrito en su perfil personal, donde ha compartido una serie de fotografías y vídeos en los que ha desvelado algunos detalles del local. En varias de ellas aparece él cocinando, haciendo las pruebas, y vestido con una de sus emblemáticas chaquetillas de chef que juegan con la estética de las camisas de fuerza de los psiquiátricos. De hecho, en el cuello lleva bordado "Locura".

En uno de los vídeos se puede ver un poquito de cómo ha quedado el espacio. Oscuro, simulando la noche de cualquier ciudad oriental, y con el techo lleno de luminosos y coloridos paneles en los que se puede leer, entre otros mensajes, "Welcome to Ibiza".

"Ya estoy haciendo cola"

"Lo que va a pasar es F***cking inexplicable. No estáis preparados para lo que viene", continúa el chef en un post al que ya han contestado algunos de los foodies de la isla, como Puré de Palabras ("ya estoy haciendo cola") o GorTeam ("Deseando"), pero también algunos famosos, como la presentadora de 'De viernes', Beatriz Archidona, o Annie, concursante de la última edición de 'MasterChef', que contestan con fuegos.

Detalle del interior de StreetXO Ibiza / StreetXO

"Este nuevo espacio replica el espíritu del restaurante de Madrid y lo adapta al carácter de la isla blanca a través de tres ambientes diferenciados: el Food Bar, epicentro de la energía culinaria gracias a su cocina abierta; la terraza, exclusiva de Ibiza y único espacio reservable del restaurante; y AISH, el Cocktail Bar, que traslada el universo transgresor de StreetXO al terreno de la coctelería", explican desde el propio restaurante.

"La propuesta gastronómica reúne algunos de los platos más icónicos del universo StreetXO, como el Nigiri croqueta de La Pedroche, el Dumpling pekinés, el Sandwich club al vapor, el Tako de pulpo o el Bo ssam de panceta. Como broche final, el Brioche Pedroche completa una carta concebida para una experiencia intensa, sorprendente y memorable", continúan antes de destacar la carta líquida del establecimiento: "Reúne creaciones de espíritu vanguardista y carácter creativo, entre las que destacan DiverXO Líquido Madrizzzz 100%, Blood XO o Huevo de La Pedroche".