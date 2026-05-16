Tres formas de recorrer la Ribera del Duero

Casa Gourmet presenta su selección de vinos de mayo de 2026: seis botellas —dos unidades de cada vino— por 46 euros, frente a un valor aproximado de mercado de 70 euros. Una selección pensada para quienes buscan explorar perfiles distintos dentro del vino tinto, desde la elegancia y estructura de un tempranillo de parcela hasta la frescura de una garnacha de altura y la profundidad de una petit verdot elaborada en solitario.

Finca La María 2021 es el primer vino de esta promoción. Un monovarietal de tempranillo procedente de La Horra, uno de los municipios con mayor tradición vitícola de la Ribera burgalesa. La altitud, los suelos calizos y el clima continental definen su perfil, marcado por una crianza de 12 meses en barrica. En nariz predominan la fruta roja madura y los matices especiados, mientras que en boca muestra estructura firme y tanino pulido.

Borsao Garnacha Alta 2023 es el segundo vino de esta propuesta. Procede de viñedos ecológicos situados entre los 550 y 800 metros de altitud, en la DO Campo de Borja, una de las zonas históricas de la garnacha en Aragón.En nariz muestra fruta roja fresca, notas de mora y un ligero fondo especiado. En boca ofrece un final persistente marcado por la frescura.

Finca Antigua Petit Verdot 2020, completa la selección: un monovarietal de petit verdot del viñedo El Granero, en La Mancha. El vino presenta una gran intensidad aromática, con notas de mora, sotobosque, hierbas aromáticas y recuerdos balsámicos. En boca muestra volumen, con un perfil elegante y persistente.

Reservas:www.casagourmet.es.