Especial Sostenibilidad
Eivissa accelera cap a una mobilitat de zero emissions
La renovació del transport públic insular incorpora 64 autobusos elèctrics i tecnologia híbrida per reduir emissions, ampliar el servei i consolidar una alternativa sostenible al vehicle privat
L’1 d’abril de 2026 ha marcat un punt d’inflexió en el model de mobilitat d’Eivissa amb l’entrada en funcionament del nou servei de transport públic per carretera. Més enllà de la reorganització de línies i serveis, aquesta nova etapa incorpora un objectiu clar: avançar cap a un sistema de transport més sostenible, eficient i alineat amb els reptes ambientals de l’illa.
La implantació del servei es realitza de manera progressiva durant un període de nou mesos, en què s’aniran incorporant tots els vehicles i millores previstes, amb l’objectiu que la nova flota estigui completament operativa abans de final d’any.
Un dels eixos principals d’aquest canvi és la renovació integral de la flota. El nou servei compta amb prop de cent autobusos nous, dels quals 64 són 100% elèctrics i altres incorporen tecnologia híbrida, configurant un sistema amb una elevada proporció de vehicles de zero emissions i baix impacte ambiental.
Aquesta aposta situa Eivissa com un dels territoris capdavanters en electrificació del transport públic, en el marc d’una estratègia més àmplia impulsada pel Consell d’Eivissa per reduir la dependència del vehicle privat i oferir alternatives reals de mobilitat sostenible.
Equilibri entre mobilitat i sostenibilitat
El nou model no només respon a una voluntat de modernització del servei, sinó també a una política clara d’equilibri entre mobilitat i sostenibilitat. En aquest sentit, la incorporació de vehicles elèctrics i híbrids esdevé una peça clau per reduir emissions, minimitzar l’impacte ambiental i avançar cap a un sistema de transport públic més respectuós amb el territori.
La transformació de la flota va acompanyada, a més, d’una millora en les infraestructures associades, amb instal·lacions adaptades a la càrrega elèctrica i sistemes de gestió energètica que permeten optimitzar el funcionament dels vehicles i garantir la continuïtat del servei.
Aquest esforç en sostenibilitat s’integra amb una ampliació de l’oferta de transport, amb més línies, més freqüències i una major cobertura territorial, facilitant que cada vegada més usuaris optin per l’autobús com a alternativa al vehicle privat. Aquesta combinació és clau per consolidar un canvi real en els hàbits de mobilitat.
El Consell d’Eivissa emmarca aquest projecte dins una estratègia global de transformació del model territorial i turístic, en què la mobilitat sostenible és un element central. L’objectiu és avançar cap a una illa amb menys pressió sobre les infraestructures viàries i amb un sistema de transport públic modern, accessible i ambientalment responsable.
Amb el desplegament complet previst en aquests nou mesos, Eivissa es posiciona així com un referent en la transició cap a un transport públic de zero emissions, capaç de donar resposta a les necessitats actuals sense comprometre el futur del territori.
