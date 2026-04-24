Opening Pacha Ibiza: tres días, dos escenarios y un único objetivo

La cuenta atrás ha terminado. Pacha Ibiza comienza su temporada con un Grand Opening Weekend pensado para recordar por qué la isla sigue siendo el gran punto de encuentro de la música electrónica. Del viernes 24 al domingo 26 de abril, el icónico club y Destino Five Ibiza acogen cuatro citas con un cartel internacional y perfectamente diseñado para arrancar el curso con energía.

El viernes, Marco Carola lidera la primera gran noche en Pacha Ibiza con una propuesta basada en groove, control y conexión colectiva. A su lado estarán Vintage Culture, GORDO y Frank Storm, en una sesión que apunta directamente al corazón del tech-house. Un día después, el sábado 25, regresa Solomun, uno de los nombres más ligados a la identidad del club, acompañado por BLOND:ISH y Angel Linde para firmar una noche de emoción y baile.

El domingo se desdobla en dos escenarios. Primero, Destino Five Ibiza recibe a Marco Carola junto a Mau P y Mason Collective en una experiencia al aire libre que irá del atardecer a la noche, con la energía abierta y única que define la primavera en la isla. Después, la clausura vuelve a Pacha Ibiza con ANOTR, el dúo de Ámsterdam conocido por su sonido elegante y por temas como ‘Relax My Eyes’, encargado de poner el cierre final a un fin de semana que nace con ambición global.

En definitiva, Pacha Ibiza presenta una programación que es toda una declaración de intenciones. El club vuelve a situar a la isla en el centro de la conversación internacional, con una propuesta cuidada, nombres de primer nivel y una experiencia pensada para quienes entienden la noche como cultura, encuentro y celebración.