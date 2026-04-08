Cómo conseguir el 'Worker Pass' de Pacha Ibiza en 2026 para entrar gratis o con descuento este verano

El verano en Ibiza ya se prepara y, con él, vuelve uno de los beneficios más buscados por residentes y trabajadores: el 'Worker Pass' de Grupo Pacha. Este pase permite acceder a determinadas fiestas con entrada gratuita o precios reducidos en uno de los clubs más emblemáticos de la isla.

El 'Worker Pass' está dirigido exclusivamente a personas que residan o trabajen en Ibiza durante la temporada. Aunque ofrece ventajas importantes, las condiciones de acceso varían según el evento, por lo que se recomienda consultar cada caso antes de asistir.

Quienes ya disponían del pase en 2025 tienen un proceso simplificado. Solo deben completar el formulario online y quedarán exentos de la validación presencial. El sistema comprobará automáticamente sus datos y activará el pase. No obstante, Grupo Pacha, según se publica en su propia web, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento documentación adicional, como contrato de trabajo o certificado de residencia.

Los pasos para solicitar el pase

Para quienes solicitan el pase por primera vez, el proceso consta de dos pasos. El primero es el registro online, donde se debe completar el formulario y adjuntar una fotografía tipo carnet con fondo blanco, sin gafas de sol ni gorros.

"El segundo paso es la validación presencial. Es obligatorio acudir con documentación física original, ya que no se aceptan fotocopias, capturas de pantalla ni formatos digitales. Se debe presentar un documento de identidad con fotografía, ya sea DNI en vigor o NIE acompañado de pasaporte. Además, será necesario acreditar la vinculación con la isla mediante al menos uno de los siguientes documentos: DNI con domicilio en Ibiza, certificado de residencia o empadronamiento o contrato de trabajo para la temporada 2026", detalla la web.

La validación presencial se realizará en tres periodos: del 20 al 23 de abril, del 27 de abril al 1 de mayo y del 4 al 8 de mayo. El horario de atención será de 11 a 18 horas. El proceso tendrá lugar en las instalaciones de Pacha Ibiza, concretamente en la zona trasera del club, ubicada en la calle Xarch, 4.

"La activación del pase no es inmediata. Una vez completada la validación presencial, los solicitantes recibirán un correo electrónico confirmando que el 'Worker Pass' ya está operativo en el sistema", matizan desde el grupo.