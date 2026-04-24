La banda sonora del verano empieza a sonar en Chinois Ibiza

Chinois Ibiza da el pistoletazo de salida a su temporada con un Opening Weekend previsto del 30 de abril al 2 de mayo. El club, ubicado en el Ibiza Gran Hotel, presenta tres noches consecutivas con una programación centrada en nombres consolidados de la escena electrónica internacional y en una propuesta que refuerza su posicionamiento dentro de la oferta nocturna de Ibiza.

La apertura comenzará el jueves 30 de abril con TRIP, una cita que reunirá a dos referentes de Detroit como Moodymann y Carl Craig, junto a Pacome & Liana y Hugo Martinez. El viernes 1 de mayo será el turno de Major League DJz, que ofrecerán un adelanto de su próxima residencia en la isla acompañados por Stephan Jolk, Mont Rouge, Afshin Momadi y LUNNAS. El sábado 2 de mayo, Chinois Ibiza cierra el fin de semana inaugural con Claptone, Mark Knight, Francisco Allendes, Goosey y Holly Hutch.

Con esta triple programación, Chinois busca mantener la línea ascendente que ha marcado sus últimas temporadas. Su propuesta combina una ubicación estratégica, a pocos minutos de la ciudad de Ibiza, una identidad propia centrada en la experiencia de club y una selección artística pensada para atraer tanto al público residente como al visitante internacional.

El Opening Weekend se plantea así como una de las primeras grandes citas de la temporada en la isla y como una oportunidad para descubrir de primera mano la línea musical que marcará los próximos meses en Chinois Ibiza. El club vuelve a posicionarse como una opción destacada para quienes buscan una noche de calidad en uno de los entornos más activos de Ibiza.