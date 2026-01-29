Transportes en Ibiza: una sencilla fórmula para verificar si el transporte que vas a utilizar es legal

El Consell de Eivissa ha aprovechado Fitur para dar a conocer el nuevo Sello de Transporte Verificado de Ibiza, una herramienta destinada a identificar e impulsar los servicios de transporte legal, seguro y profesional en la isla, con el objetivo de reforzar un modelo de movilidad más ordenado y de calidad, tanto para residentes como para visitantes.

Este sello se enmarca en la idea de que moverse bien también es cuidar Ibiza, y parte de un objetivo muy concreto: facilitar que cualquier persona que llegue a la isla pueda identificar de manera clara qué servicios cumplen con la normativa y ofrecen garantías. La iniciativa busca reforzar la seguridad, la transparencia y la confianza en el transporte regulado, y al mismo tiempo proteger la reputación del destino ante los efectos que genera el transporte ilegal.

"Un destino que apuesta por la calidad debe garantizar servicios responsables"

El presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, ha explicado que este sello «nace con una idea muy clara: un destino que apuesta por la calidad también debe garantizar servicios responsables», y ha destacado que la movilidad «es una pieza esencial de la experiencia turística, pero también de la vida cotidiana de la gente de Ibiza». En este sentido, ha señalado que «garantizar un transporte legal y profesional no es solo una cuestión de orden, es una cuestión de modelo de destino».

¿Cómo funciona el Sello de Transporte Verificado de Ibiza?

El Sello de Transporte Verificado incorpora un código QR que permite verificar la autenticidad del servicio en solo un segundo. Al escanearlo, el usuario puede acceder a una ficha oficial con información como la licencia del operador, su vigencia, la última inspección y un canal de incidencias. De esta manera, el sistema está pensado para que la decisión sea inmediata: mirar, reconocer y elegir con la tranquilidad de utilizar un servicio verificado y un estándar que se cumple.

La iniciativa se enmarca también en la voluntad del Consell de seguir avanzando en la lucha contra el intrusismo, que genera competencia desleal, perjudica a los profesionales que trabajan correctamente y puede afectar a la seguridad y la calidad del servicio. En este sentido, Vicent Marí ha remarcado que «no solo se trata de perseguir conductas irregulares, sino también de implicar a todos los actores, ayudando al ciudadano y al visitante a elegir bien, con información clara y criterio».