Adiós al récord en número de turistas: el futuro de Ibiza mira hacia la calidad, la sostenibilidad y el control de la oferta ilegal

Ibiza ha acudido a Fitur con un posicionamiento claro: el futuro del destino pasa por consolidar un modelo turístico de calidad, más ordenado y sostenible, basado en la planificación, la cooperación y la capacidad real de gestionar el territorio. La presencia del Consell de Eivissa en la feria ha servido para reforzar este mensaje ante profesionales del sector, instituciones y agentes turísticos, con una agenda centrada en gobernanza, lucha contra la ilegalidad y mejora de servicios estratégicos.

El presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, considera muy positiva la participación en Fitur y ha subrayado que el conjunto de administraciones y empresas ha mantenido un discurso alineado: la etapa de los récords y de buscar más turistas ha quedado atrás y la apuesta, ahora, es por un turismo que aporta valor, que quiere conocer la isla y que la respeta. Esta visión, basada en el equilibrio entre actividad económica y calidad de vida, ha sido el hilo conductor de la presencia institucional en Madrid.

Una lucha constante contra la oferta turística ilegal en Ibiza

Dentro de esta estrategia, uno de los ejes más relevantes ha sido la lucha contra la oferta turística ilegal, una política sostenida en el tiempo y orientada a reducir distorsiones sin perjudicar a la actividad reglada. El Consell ha recordado que desde la creación de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo se trabaja para retirar del mercado las plazas no autorizadas, con una determinación continuada y resultados que ya se reflejan en el sector.

El presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, en una intervención en Fitur. / Consell de Eivissa

En este marco, el Consell ha defendido la importancia de gobernar con datos y herramientas de planificación para avanzar hacia un modelo más ordenado y sostenible, y ha insistido en que la clave pasa por sumar esfuerzos entre administraciones y sector privado para alcanzar resultados tangibles.

La institución remarca también la necesidad de diferenciar con claridad entre el sector legal, que aporta estabilidad y seguridad, y la parte ilegal, que genera competencia desleal, deteriora la reputación del destino y aumenta la presión sobre infraestructuras y servicios.

Controlar la oferta para mejorar el destino: 18.000 plazas turísticas ilegales eliminadas

La línea de trabajo impulsada por el Consell incluye acuerdos y memorándums de colaboración para identificar infractores que se ocultaban tras perfiles falsos, así como mecanismos permanentes de coordinación como la Mesa de Intrusismo Turístico, en la que participan administraciones, ayuntamientos, sector empresarial, sindicatos, sector hotelero y plataformas digitales. Este enfoque de corresponsabilidad permite avanzar con mayor eficacia y asegurar que el control de la oferta se traduzca en una mejora real del destino.

Vicent Marí ha recordado que ya se han eliminado más de 18.000 plazas de oferta ilegal en Ibiza. / Consell de Eivissa

Los datos trasladados en Fitur apuntan a una reducción significativa de la oferta ilegal. El Consell ha señalado que se han retirado 14.000 plazas turísticas ilegales comercializadas en Airbnb y que, sumando el trabajo con otras plataformas, la cifra total alcanza las 18.000 plazas eliminadas. Esta reducción, ha recalcado la institución, no responde a una caída del sector turístico legal, sino a la retirada progresiva de una oferta no autorizada que incrementaba la saturación sin control y perjudicaba la imagen de Ibiza.

El Consell también ha defendido que el proceso ha sido selectivo, eliminando en primer lugar aquellas fórmulas de alojamiento que más afectaban a la reputación del destino y a la seguridad de los usuarios, y avanzando después hacia una retirada más estructurada de la oferta irregular. El objetivo es consolidar un mercado más transparente y alineado con un turismo de calidad, con reglas claras y condiciones de competencia justa.

Encuentros vinculados a servicios como el transporte

Además de la agenda de ordenación y control, Fitur ha permitido mantener encuentros de trabajo vinculados a servicios clave para el funcionamiento cotidiano de la isla y para la experiencia del visitante. Entre ellos, la reunión con ALSA ha servido para conocer el avance en la implantación del nuevo servicio de transporte público terrestre, a la espera de la resolución de los recursos presentados ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. La presencia en Madrid también ha servido para reforzar iniciativas vinculadas a la diversificación del destino, con un impacto positivo más allá del verano.

La sostenibilidad entendida como una forma de gobernar

El Consell ha insistido en que la sostenibilidad no es un lema, sino una forma de gobernar: ordenar, medir, corregir desequilibrios y tomar decisiones con información fiable. El turismo no se cuestiona, se gestiona. Y la siguiente etapa debe centrarse en planificar la calidad del destino una vez reducida la distorsión provocada por la oferta ilegal, con instrumentos como el PIAT para abordar con mayor solidez retos como el agua, los residuos, la movilidad y las infraestructuras necesarias para garantizar un modelo equilibrado y compatible con la vida residente.