Ibiza apuesta por la calidad: el Consell lanza un sello para identificar el transporte seguro y legal

El Consell Insular d'Eivissa ha presentado en FITUR 2026, el nuevo Sello de Transporte Verificado de Ibiza, una iniciativa estratégica que nace para identificar, visibilizar y poner en valor los servicios de transporte legal, seguro y profesional de la isla. El objetivo es claro: avanzar hacia un modelo de movilidad más ordenado, fiable y de calidad, que beneficie tanto a residentes como a visitantes y refuerce la imagen de Ibiza como destino responsable.

Este nuevo sello parte de una idea sencilla pero poderosa: moverse bien también es cuidar de Ibiza. Con esta premisa, el Consell quiere facilitar que cualquier persona que llegue a la isla pueda reconocer de forma inmediata qué servicios cumplen con la normativa y ofrecen garantías. La iniciativa refuerza la seguridad, la transparencia y la confianza en el transporte regulado, al tiempo que protege la reputación del destino frente a los efectos negativos del transporte ilegal.

El presidente del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí, ha explicado que este sello “neix amb una idea molt clara: un destí que aposta per la qualitat també ha de garantir serveis responsables”, y ha destacado que la movilidad “és una peça essencial de l’experiència turística, però també de la vida quotidiana de la gent d’Eivissa”. En este sentido, Marí ha subrayado que “garantir un transport legal i professional no és només una qüestió d’ordre, és una qüestió de model de destinació”.

El Sello de Transporte Verificado de Ibiza incorpora un código QR que permite comprobar la autenticidad del servicio en apenas un segundo. Al escanearlo, el usuario accede a una ficha oficial con información clave como la licencia del operador, su vigencia, la última inspección realizada y un canal directo para comunicar incidencias. El sistema está diseñado para facilitar una decisión rápida y segura: identificar, verificar y elegir con la tranquilidad de utilizar un servicio que cumple con los estándares establecidos.

La puesta en marcha de este sello se integra también en la estrategia del Consell para seguir avanzando en la lucha contra el intrusismo, una práctica que genera competencia desleal, perjudica a los profesionales que trabajan de forma correcta y puede comprometer la seguridad y la calidad del servicio. En palabras de Vicent Marí, “no només es tracta de perseguir conductes irregulars, sinó també d’implicar a tots els actors, ajudant el ciutadà i el visitant a triar bé, amb informació clara i criteri”.

El presidente del Consell ha concluido destacando que esta presentación en FITUR forma parte de una visión global orientada a un turismo más equilibrado y sostenible, basado en servicios de calidad y en una gestión responsable del territorio. “Cuidar Eivissa també és cuidar com ens movem per l’illa”, ha afirmado Vicent Marí.