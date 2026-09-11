El GEN pide salvar el actual Mercat Nou de Ibiza frente al gran proyecto del Ayuntamiento

El GEN ha presentado alegaciones al proyecto previsto para el Mercat Nou de Ibiza y reclama su retirada al considerar que se trata de una actuación «sobredimensionada» y contraria a los objetivos de reducir el tráfico, mejorar la calidad ambiental y avanzar hacia una ciudad más habitable. La entidad ecologista apuesta, en cambio, por rehabilitar y modernizar el edificio actual.

Uno de los principales motivos de rechazo es la previsión de crear cerca de 1.000 nuevas plazas de aparcamiento. El proyecto contempla un nuevo edificio de tres plantas y un aparcamiento subterráneo, también de tres niveles, con 279 plazas. A estas se sumarían, en una segunda fase, alrededor de 700 estacionamientos más en los terrenos que actualmente ocupa el Mercat Nou.

El GEN considera que esta propuesta entra en contradicción con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, ya que tanto el futuro mercado como los nuevos aparcamientos se encuentran dentro de este ámbito. A su juicio, en lugar de reducir la presencia del vehículo privado en el centro de Vila, la actuación podría provocar un «efecto llamada» y aumentar el tráfico, con consecuencias sobre la contaminación atmosférica y acústica y la calidad de vida de residentes y visitantes.

Priorizar los desplazamientos a pie o en bicicleta

La organización defiende que Ibiza debería avanzar hacia un modelo urbano que priorice los desplazamientos a pie y en bicicleta, el transporte público y los espacios verdes, en lugar de ampliar la oferta de aparcamiento en el centro.

Frente al proyecto municipal, el GEN propone rehabilitar y modernizar el Mercat Nou actual, una opción que, recuerda, ya se contempló en legislaturas anteriores. Según la entidad, esta alternativa permitiría responder a las necesidades de comerciantes y usuarios sin ocupar nuevos espacios públicos ni levantar un proyecto que, según denuncia, casi triplicaría la superficie del edificio existente.

Solo en el caso de que los estudios técnicos determinasen que la rehabilitación no es viable por problemas estructurales, el grupo ecologista plantea como alternativa construir un nuevo mercado en la misma ubicación que el actual.

Las pistas deportivas y el patrimonio arqueológico

Otro de los puntos cuestionados es la incorporación de un hipermercado. El GEN considera que una gran superficie comercial desvirtúa la función del Mercat Nou, puede perjudicar tanto a las paradas tradicionales como al pequeño comercio alimentario y resulta poco compatible con el fomento del producto local y de proximidad. Por ello, reclama que se elimine del proyecto.

Las alegaciones también piden suprimir las aproximadamente 700 plazas previstas en la segunda fase y realizar un estudio sobre las necesidades reales de aparcamiento de los usuarios del futuro mercado. Además, la entidad advierte de la complejidad técnica y de los posibles costes de construir tres plantas subterráneas, especialmente ante eventuales entradas de agua.

El GEN ambién se opone a la desaparición de las actuales pistas deportivas de la zona. Considera que Ibiza no debería perder espacios deportivos públicos y de uso libre en el centro de la ciudad y reclama que se mantengan y mejoren, especialmente por su ubicación junto al parque de la Pau.

Finalmente, la organización alerta de la posible afección al patrimonio arqueológico debido a la proximidad de Puig des Molins y a la existencia de hallazgos documentados en el entorno. La excavación necesaria para construir las plantas subterráneas podría, según advierte, descubrir nuevos restos y complicar o encarecer las obras.

Por todo ello, el GEN-GOB insiste en que la rehabilitación del actual Mercat Nou es la opción más adecuada desde el punto de vista social, ambiental y económico.