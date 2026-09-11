Los hoteles de Ibiza rozan el lleno en agosto mientras Formentera sufre un fuerte frenazo

Los hoteles de Ibiza y Formentera cerraron agosto con una ocupación media del 91,54%, una cifra ligeramente inferior a la registrada hace un año, aunque el balance global de la temporada continúa siendo mejor que el de 2025. Según los datos difundidos por la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), la ocupación de agosto cayó 0,72 puntos respecto al 92,26% alcanzado en el mismo mes del año pasado.

La evolución, sin embargo, fue muy diferente entre las dos islas. Ibiza prácticamente mantuvo sus cifras, con una ocupación del 92,06%, apenas tres décimas menos que en agosto de 2025, cuando se situó en el 92,35%. El descenso fue mucho más acusado en Formentera, donde los establecimientos hoteleros alcanzaron una ocupación del 87,10%, frente al 91,04% de un año antes. La diferencia es de casi cuatro puntos porcentuales.

Turistas en las terrazas de la Plaça de Vila. / Vicent Marí.

La primera mitad de agosto se mantuvo prácticamente igual que el año anterior. La ocupación conjunta de las Pitiusas llegó al 92,62%, solo tres centésimas por debajo de 2025. El comportamiento empeoró ligeramente durante la segunda quincena. Entre mediados y finales de mes la ocupación se situó en el 90,53%, frente al 91,90% registrado durante el mismo periodo del año pasado.

Por zonas turísticas, Santa Eulària fue la única que mejoró sus resultados en agosto, al alcanzar una ocupación del 91,04%, lo que supone 1,47 puntos más que un año antes. En el resto de zonas de Ibiza hubo pequeños retrocesos. La zona de Ibiza perdió 0,72 puntos; Sant Josep, 0,93; Sant Antoni y la bahía, 0,54; y la zona Norte, 1,11 puntos.

La temporada sigue por encima de 2025

Pese al ligero descenso de agosto, los datos acumulados entre mayo y agosto ofrecen una imagen más favorable. Durante esos cuatro meses, la ocupación media de las Pitiusas alcanzó el 85,21%, frente al 84,03% del mismo periodo de 2025. Es decir, 1,17 puntos más que el año pasado. La mejora es especialmente visible en Ibiza. La isla acumula una ocupación del 86,21%, frente al 84,50% de 2025, lo que representa un incremento de 1,70 puntos.

Formentera también continúa ligeramente por encima en el conjunto de la temporada, pese al retroceso de agosto. Entre mayo y agosto registra una ocupación media del 77,99%, frente al 77,51% del año pasado. Por zonas, Sant Antoni y la bahía presentan la mayor mejora de la temporada, con 2,18 puntos más que en 2025. Le siguen Santa Eulalia, con 2,02 puntos más; Sant Josep, con 1,92; y la zona de Ibiza, con 1,07.

La excepción vuelve a ser la zona norte, cuya ocupación acumulada cae 2,88 puntos respecto al año anterior.

La Fehif habla de «estabilidad»

La presidenta de la Fehif, María Costa Roig, considera positivos los resultados de agosto y enmarca las pequeñas variaciones registradas en Ibiza dentro de un escenario de estabilidad después de varias temporadas con elevados niveles de ocupación. «Los datos de agosto son positivos y reflejan estabilidad, con una tendencia a la contención tras temporadas de ocupaciones altas. Las variaciones de alrededor de un punto, ya sean al alza o a la baja, no son significativas cuando se registran niveles de ocupación superiores al 90%. Por tanto, las ligeras oscilaciones observadas en algunas zonas de Ibiza deben interpretarse dentro de la normalidad del mercado», señala.

Maria Costa, presidenta de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera en una imagen archivo / J.A. Riera

La patronal muestra más preocupación por lo ocurrido en Formentera. El vicepresidente segundo de la Fehif y presidente de la Asociación de Empresarios de la Hostelería de Formentera, Juan Manuel Costa Escanellas, considera que la pérdida de casi cuatro puntos durante agosto merece un análisis específico. «Formentera ha mantenido una ocupación elevada, del 87,10%, pero el descenso de casi cuatro puntos respecto a agosto del año pasado es relevante y debe analizarse con rigor. No podemos limitarnos a atribuirlo a circunstancias puntuales sin evaluar qué está ocurriendo y qué efectos pueden estar teniendo las decisiones adoptadas en los últimos años», afirma.

Costa relaciona esta reflexión con medidas aplicadas durante los últimos años en la isla, entre ellas las limitaciones de vehículos vinculadas a Formentera.eco, las restricciones sobre la música o la reducción de determinados servicios de playa. «Se han ido acumulando medidas restrictivas sin una evaluación suficiente de su impacto conjunto sobre el turismo», sostiene. El representante empresarial defiende que las políticas de sostenibilidad sean compatibles con la actividad económica y con la experiencia de los visitantes.

«La sostenibilidad es imprescindible y el sector la comparte plenamente, pero debe ser compatible con la actividad económica y con una experiencia turística de calidad. Ha llegado el momento de adoptar también medidas en favor del turismo y de la competitividad de la isla», añade. La Fehif continuará estudiando durante los próximos meses la evolución de la temporada y el comportamiento de las diferentes zonas turísticas de Ibiza y Formentera.