Cuenta atrás para las escaleras mecánicas de Puig des Molins: las obras ya tienen fecha

La instalación de las escaleras mecánicas de Puig des Molins provocará importantes restricciones de tráfico en Ibiza el próximo 15 de septiembre, según ha informado el Ayuntamiento. La actuación, que se trata de una reivindicación histórica de los vecinos, comenzará a partir de las 6.30 horas y afectará especialmente a la calle Arxiduc Lluís Salvador, que quedará cerrada al tráfico a la altura de Via Romana.

Durante los trabajos se habilitarán desvíos provisionales, se modificarán sentidos de circulación y habrá restricciones de aparcamiento en la zona. También se habilitará una salida hacia las calles Luci Oculaci y Joan Xicó. El Ayuntamiento pide a los conductores que sigan la señalización instalada y atiendan en todo momento las indicaciones del personal de la obra y de los agentes de la Policía Local de Ibiza.

Mapa de la reordenación del tráfico. / A.D.E

Tres tramos de escaleras para salvar el desnivel de Puig des Molins

La actuación forma parte del proyecto para instalar tres tramos de escaleras mecánicas en la calle Juan Ramón Jiménez, con el objetivo de mejorar la accesibilidad entre la parte baja de esta vía y la calle Arxiduc Lluís Salvador y salvar el pronunciado desnivel de la vertiente oeste de Puig des Molins.

El Ayuntamiento sacó a licitación las obras por 827.580,31 euros, IVA incluido. El proyecto contempla, además de la instalación de las escaleras, trabajos de demolición y excavación, el desvío de diferentes redes de servicios y la reposición del alumbrado, así como una nueva escalera de obra acabada en piedra.

Se trata de una actuación reclamada desde hace años por los residentes del barrio. El proyecto de las escaleras mecánicas ya fue presentado por el anterior equipo de gobierno municipal en febrero de 2019, después de haber sido una de las iniciativas seleccionadas por el Consell de Participación del año anterior.

La concejala de Obras, Blanca Hernández, destacó al sacar a licitación la actuación que permitía desbloquear una «reivindicación histórica de los residentes de Puig des Molins» y que el objetivo es mejorar la accesibilidad en un entorno caracterizado por su fuerte desnivel.

En una fase anterior, el Ayuntamiento también incluyó las escaleras mecánicas entre los proyectos para los que solicitó financiación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), con un presupuesto entonces fijado en 1.001.372,18 euros para esta actuación.