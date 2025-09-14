La Banda Municipal de Música de Santa Eulària, en Disneyland París ante 25.000 personas

La Banda Municipal de Música de Santa Eulària ha tocadoeste sábado en Disneyland París, donde 25.000 personas han disfrutado de su pasacalles en un escenario único y mágico como este.

"Estamos muy orgullosos de los 73 integrantes de la banda, que han vivido este momento inolvidable, y les felicitamos por el 25 aniversario de la Escola de Música de Santa Eulària", publica la propia escuela de música en sus redes sociales.

Un totald e 78 persona se desplzaron a París. / @bandasantaeularia

Un total de 78 personas, entre músicos y equipo, se desplazaron a la capital francesa. La banda, bajo la dirección de Frank J. Cogollos, abrió el desfile con un repertorio de pasodobles tradicionales.