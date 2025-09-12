Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Todo listo para la gran cita de París

Todo listo para la gran cita de París | S. ASENJO

Redacción Ibiza

S’Alamera y el paseo marítimo de Santa Eulària fueron el escenario el miércoles de un ensayo general de la Banda Municipal de Música de la localidad para preparar su actuación en Disneyland París, donde participarán este sábado en un desfile como parte de las celebraciones del 25 aniversario de la escuela de música.

