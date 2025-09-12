El álbum
Todo listo para la gran cita de París
S’Alamera y el paseo marítimo de Santa Eulària fueron el escenario el miércoles de un ensayo general de la Banda Municipal de Música de la localidad para preparar su actuación en Disneyland París, donde participarán este sábado en un desfile como parte de las celebraciones del 25 aniversario de la escuela de música.
