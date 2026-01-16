Invisa Hoteles incorpora dos nuevos establecimientos en Santa Eulària

La cadena hotelera Invisa Hoteles ha anunciado la incorporación del Invisa Hotel Casa Luis**** y los Apartamentos Casa Luis by Invisa, situados en Santa Eulària des Riu (Ibiza), bajo un contrato de explotación a largo plazo.

La piscina del Invisa Casa Luis, en Santa Eulària.

Esta operación refuerza el posicionamiento de Invisa Hoteles en el segmento vacacional, en el que la compañía cuenta con una sólida presencia y un reconocido recorrido dentro del mercado balear. Con esta nueva gestión, la empresa consolida su compromiso con la isla de Ibiza, su entorno y un modelo de desarrollo turístico responsable.

Invisa Casa Luis es un referente del turismo familiar en Ibiza.

«Casa Luis es un establecimiento emblemático de Santa Eulària y un referente del turismo familiar en la isla de Ibiza. Asumir su gestión supone para nosotros un orgullo y una gran responsabilidad, al tratarse de un proyecto que refleja los valores con los que siempre nos hemos identificado: cercanía, hospitalidad y calidad. Desde Invisa Hoteles queremos reconocer la labor y la visión de Luis Guasch Escandell y dar continuidad a su legado», señala Susana Juan, Consejera Delegada de la compañía.

Un plan de crecimiento diversificado

Esta nueva incorporación forma parte del plan de crecimiento diversificado de Invisa Hoteles, que apuesta por nuevas fórmulas de colaboración (compra, arrendamiento o gestión) para seguir desarrollándose principalmente en Ibiza, su mercado natural, y manteniéndose abierta a oportunidades en otros destinos consolidados.

La compañía reafirma su modelo como empresa familiar ibicenca, con una segunda generación consolidada y una tercera plenamente integrada en la gestión, lo que garantiza continuidad, estabilidad y compromiso a largo plazo con los destinos en los que opera.

«Queremos seguir creciendo de forma coherente, sin perder nuestra esencia, manteniendo una visión de futuro que prioriza la calidad, la cercanía y el cuidado de cada establecimiento y de cada destino», subrayan desde Invisa Hoteles.

Con más de 1.600 habitaciones distribuidas en nueve establecimientos ubicados en Ibiza, Madrid y Barcelona, Invisa Hoteles continúa avanzando en su estrategia de crecimiento como grupo hotelero de gestión profesional, con una sólida trayectoria y un firme compromiso con los destinos en los que está presente.

El grupo también impulsa su desarrollo internacional a través del Proyecto Costa Azul, un complejo turístico en el litoral norte de Bahía (Brasil), actualmente en fase de desarrollo.