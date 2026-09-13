Triplete del AD Ibiza Half Triathlon en Cala Sant Vicent

La Liga de Acuatlones 2026 echó este domingo el cierre con la celebración del Acuatlón de Cala Sant Vicent, una última prueba que tuvo un claro color ibicenco y en la que el AD Ibiza Half Triathlon volvió a demostrar el buen momento de forma de sus deportistas. La cita, cuarta y última del calendario después de las pruebas disputadas en los municipios de Ibiza y Sant Josep, reunió a 67 corredores y se disputó bajo el formato sprint, con cinco kilómetros de carrera a pie y otros 1.000 metros de natación.

El dominio del AD Ibiza Half Triathlon fue especialmente evidente en la clasificación general masculina, donde sus corredores coparon los tres primeros puestos. Javier Cardona se llevó la victoria después de completar el recorrido en un tiempo de 38:01, mientras que José Luis Gambacorta se hizo con la segunda posición con un registro de 40:42. El podio lo completó otro representante del mismo equipo, Oriol Díaz, que cruzó la línea de meta con un tiempo de 40:52, apenas diez segundos después de su compañero.

La categoría femenina también dejó una victoria para el conjunto ibicenco. María del Mar Ibán Baker fue la más rápida y se impuso con un tiempo de 42:25, confirmando el protagonismo del AD Ibiza Half Triathlon en esta última jornada de la Liga de Acuatlones. La segunda posición fue para María Bonet, del Saltoki Trikideak, que terminó a solo 17 segundos de la vencedora, con un registro de 42:42. Verónica Pérez, del AD Ibiza Half Triathlon, completó el podio femenino después de parar el crono en 47:34.

La competición también contó con una modalidad de relevos, en la que el triunfo fue para la pareja formada por los corredores independientes Brenda Revigliono y Lorenzo Burgos. Ambos completaron la prueba en 44:15 para hacerse con la primera posición. El segundo puesto fue para Marina Viñas y Sergio Costa, representantes del GD Presuntos Triatletas, con un tiempo de 46:23, mientras que José María Magre y José Enrique Torices finalizaron terceros con un registro de 48:26.

Los más pequeños también tuvieron su protagonismo en Cala Sant Vicent. Adrián Bonet, del Triatlón Santa Eulària, se impuso en la categoría de menores después de completar el recorrido en 21:27. Su compañero de equipo Marc Sierra terminó segundo con 23:13, mientras que Annu Tur ocupó la tercera posición con un tiempo de 28:05.

La prueba de Cala Sant Vicent sirvió así para poner el broche final a la Liga de Acuatlones 2026, que completó su calendario con una última jornada marcada por la participación de 67 deportistas y por el dominio de los representantes del AD Ibiza Half Triathlon, protagonistas tanto en la clasificación masculina como en la femenina.