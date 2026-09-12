Espectacular accidente en Ibiza: un herido grave tras dar varias vueltas de campana

Un conductor ha resultado herido grave tras sufrir un accidente de tráfico esta mañana a las 9 horas en la carrera EI-300, que transcurre desde Ibiza hasta Sant Joan. El conductor, que circulaba al volante de un Range Rover Evoque, ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha tenido que ser excarcelado por los bomberos.

Por causas que investiga la Guardia Civil de Tráfico, el vehículo ha colisionado por su margen derecho contra el guardarraíl, que ha cortado y aplastado por completo. Como consecuencia del impacto, el eje delantero derecho del turismo ha quedado totalmente arrancado.

Tras la colisión, el coche ha dado numerosas vueltas de campana hasta detenerse unos 50 metros después del punto del impacto. Su ocupante ha resultado gravemente herido, con diversas contusiones y múltiples cortes por todo el cuerpo, y ha quedado atrapado en el habitáculo. Una vez liberado, ha sido trasladado en ambulancia hasta un centro médico.

La Guardia Civil de Tráfico ha regulado la circulación, ya que el vehículo ha quedado con las ruedas hacia arriba, ocupando un carril y parte del otro. Los agentes también se han hecho cargo de las diligencias y de la investigación del accidente.

Además, Xarxa Viària ha tenido que retirar numerosos restos que habían quedado esparcidos tanto por la calzada como fuera de ella. Finalmente, dos dotaciones de auxilio en carretera de Grúas Ibiza han retirado el vehículo siniestrado mediante una grúa pluma.