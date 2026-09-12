El histórico velero de la serie 'El Barco' navega por Formentera: así es el buque-escuela 'Cervantes Saavedra'

El 'Cervantes Saavedra', uno de los veleros con más historia que navegan por el Mediterráneo, se encuentra estos días en aguas de Formentera. Su silueta de bergantín-goleta de tres palos puede resultar familiar para muchos: este histórico buque escuela fue el 'Estrella Polar' de la serie de Antena 3 'El Barco', emitida entre 2011 y 2013 y protagonizada, entre otros, por Mario Casas y Blanca Suárez.

Pero la trayectoria del barco comenzó mucho antes de su paso por la televisión. El 'Cervantes Saavedra' se construyó en 1934 en los astilleros suecos Götaverken AB y durante sus primeros años no fue un velero, sino un buque faro llamado 'Sydostbrotten 33'.

El buque-escuela Cervantes Saavedra. / goletacervantes.es

Su función como estación de señales marítimas terminó en 1970. Siete años después lo adquirió un armador particular que decidió aprovechar la fortaleza de su casco de acero, reforzado para navegar entre hielos, para transformarlo en un velero de recreo.

La reforma comenzó después de que el barco se trasladara a Portugal en 1978. Los trabajos duraron cuatro años y conservaron la estructura original del casco. De aquel antiguo buque faro surgió finalmente un bergantín-goleta de tres palos que inició una segunda vida bajo el nombre de 'Atlantic Wanderer'.

Del Caribe a Australia y el Mediterráneo

Su nueva etapa estuvo marcada desde el principio por los grandes viajes. En 1982 participó en la regata Cutty Sark y posteriormente estableció su base en el Caribe, donde se dedicó a realizar pequeños cruceros. Dos años más tarde se convirtió también en imagen de una empresa cervecera canadiense.

En 1985 fue seleccionado para representar a Estocolmo en los actos conmemorativos de los 200 años de la denominada 'Nueva Australia' y formó parte de una flota de nueve veleros que realizó la travesía entre Londres y Sídney.

Las impactantes velas del buque-escuela Cervantes Saavedra. / goletacervantes.es

Tras varios años operando en Australia, el barco regresó al Mediterráneo y realizó cruceros por las costas de Turquía y el mar Rojo. En 1996 estableció su base en Málaga y cambió nuevamente de nombre, esta vez por el de 'Amorina'. Su vinculación con la enseñanza comenzaría pocos años después.

Su transformación en buque escuela

En 2005, la Universidad Camilo José Cela fletó el barco para realizar la primera de las Travesías de España y la Mar, que llevó hasta Lepanto a un grupo de 40 estudiantes. Un año después se realizó una segunda expedición, denominada 'Homenaje a Cristóbal Colón'.

El éxito de ambas experiencias llevó en 2007 a Felipe Segovia Olmo a convertirse en el nuevo armador del barco y transformarlo definitivamente en buque escuela. Adquirió bandera española y pasó a llamarse 'Cervantes Saavedra'.

Fue entonces cuando comenzó probablemente su etapa más conocida para el gran público. Su particular aspecto hizo que fuera elegido para convertirse en el 'Estrella Polar', el barco alrededor del que giraba la trama de la serie de ciencia ficción de Antena 3 'El Barco'.

La ficción se emitió durante tres temporadas, entre 2011 y 2013, y alcanzó los 40 episodios. En ella, los personajes de Ulises y Ainhoa, interpretados por Mario Casas y Blanca Suárez, protagonizaban una de las principales historias de amor de la serie, que algunos años más tarde trascendería la pantalla y se haría realidad.

Tras finalizar los rodajes, el 'Cervantes Saavedra' retomó su verdadera función como buque escuela.

Una escuela flotante de casi 50 metros

El velero tiene 48,5 metros de eslora y 7,8 metros de manga. Puede transportar hasta 36 pasajeros en salidas diurnas y alojar durante las travesías a entre 30 y 32 personas.

Cuenta con dos camarotes cuádruples, nueve dobles y otros dos con cama de matrimonio, todos con aire acondicionado y baño independiente. Su tripulación oscila entre ocho y 14 personas dependiendo del tipo de navegación.

Actualmente, el barco funciona como una auténtica aula flotante y acoge experiencias relacionadas con la navegación, la biología marina, la historia, la gastronomía o la exploración.

Galería: imágenes del buque-escuela Cervantes Saavedra, escenario de la serie 'El Barco' / goletacervantes.es

Entre ellas se encuentra la travesía 'Learning Adventure', que lleva a sus participantes durante seis días por aguas de Formentera para aprender biología marina, realizar nudos, manejar las velas, interpretar cartas de navegación y trabajar en un laboratorio marino. La experiencia contempla además la posibilidad de obtener una titulación oficial de buceo junto al biólogo marino y explorador de National Geographic Manu San Félix.

También realiza travesías familiares, como la denominada 'Planeta Azul: Misterios del Mediterráneo', centrada en la navegación y la protección del medio marino, así como experiencias dedicadas al equilibrio emocional y la meditación.

Además, el pasado 12 de agosto, cerca de una treintena de personas vivieron a bordo del barco el eclipse solar durante una expedición por el Mediterráneo. La denominada Travesía Eclipse 360 recorrió Valencia, Columbretes, Ibiza y Formentera entre el 11 y el 16 de agosto y convirtió al Cervantes Saavedra en una plataforma de observación astronómica y divulgación sobre el océano.