Patrimonio | Ibiza
Dalt Vila se llena de vida con la Nit del Patrimoni
La primera jornada convirtió el recinto amurallado en un escenario cultural y este sábado continúan las actividades con visitas, conciertos, museos abiertos y el estreno del espectáculo ‘Benthos’.
Dalt Vila cambió este viernes su ritmo habitual para convertirse en un gran escenario cultural al aire libre. Música, visitas teatralizadas, recorridos históricos y museos abiertos hasta la noche marcaron la primera jornada de las Nits de Patrimoni, una cita que este año se amplía a dos días y que todavía reserva buena parte de su programación para este sábado.
La actividad comenzó por la tarde con una visita teatralizada desde el Mercat Vell que permitió acercarse de una forma diferente a la historia del recinto amurallado. Poco después, la música empezó a repartirse por distintos rincones de Dalt Vila. El pianista Santi Pérez y la flautista Anikó Pusztai abrieron la programación en Es Refectori antes de dar paso al Ensemble de Saxos en el mirador de la plaza de Espanya y al cuarteto de jazz que cerró la noche en el Claustre del Ayuntamiento.
El patrimonio también se dejó visitar fuera de su horario habitual. El MACE, el Museu Puget, Madina Yabisa, el Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera, Es Refectori y Es Polvorí ampliaron sus horarios, mientras que el archivo mostró algunas de sus cartas reales y el Museu Puget acogió una visita comentada a la exposición de Hans Grass.
La celebración no termina ahí. Este sábado Dalt Vila volverá a llenarse de actividad desde la mañana con una nueva visita teatralizada a las 11 horas y distintos espacios patrimoniales abiertos hasta las 23 horas. También se repetirá a las 20 horas la visita al Arxiu Històric y el MACE ofrecerá a las 21 horas un recorrido comentado por la exposición ‘Cel d’Or’, de Stefan Brüggemann.
Uno de los platos fuertes llegará en el Claustre del Ayuntamiento con el estreno de ‘Benthos’, del coreógrafo Adrián Herrera. La pieza, inspirada en la Posidonia oceanica, tendrá dos pases, a las 21 y a las 22 horas, y utiliza la danza contemporánea para reflexionar sobre la fragilidad, el equilibrio y la regeneración de los ecosistemas marinos.
Las Nits de Patrimoni forman parte de una celebración simultánea en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y reúnen en Ibiza 15 propuestas gratuitas destinadas a redescubrir Dalt Vila desde la música, el teatro, la danza y la propia historia de sus calles y edificios.
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