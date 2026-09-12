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Ibiza estrecha el cerco al alquiler turístico ilegal: cazados tres pisos pirata en once inspecciones a viviendas

La Policía Local y el Consell realizaron controles conjuntos sobre alquiler turístico, tráfico y transporte público

La Policía Local de Ibiza y el Consell interponen 27 denuncias en una semana.

La Policía Local de Ibiza y el Consell interponen 27 denuncias en una semana. / Ayuntamiento de Ibiza

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Redacción Digital

Ibiza

La Policía Local de Ibiza y el Consell de Ibiza han interpuesto 27 denuncias en los dos dispositivos conjuntos desarrollados durante la primera semana de septiembre, tres de ellas por alquileres turísticos ilegales. Las actuaciones estaban orientadas al cumplimiento de la normativa turística, el control del transporte público, la seguridad vial y la convivencia ciudadana.

El primer operativo, correspondiente al cuarto turno de noche del pasado fin de semana, se saldó con un total de 37 intervenciones y 17 denuncias. De estas, diez fueron administrativas, seis por infracciones de tráfico y una por intrusismo. Además, los agentes levantaron un acta por infracción de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, dos actas positivas por tenencia de sustancias estupefacientes y dos actas por alcoholemia positiva.

El segundo dispositivo se llevó a cabo conjuntamente con los inspectores del Consell de Ibiza e incluyó inspecciones en 11 viviendas de uso turístico. En tres de ellas se detectaron infracciones de la normativa turística y se levantaron las correspondientes actas.

Agentes de control durante inspecciones en Ibiza.

Agentes de control durante inspecciones en Ibiza. / Ayuntamiento de Ibiza

En este mismo operativo también se establecieron varios puntos de control de vehículos en distintas zonas del municipio, en los que se verificaron 32 vehículos. Como resultado, se formularon nueve denuncias por infracciones del Reglamento General de Circulación y una denuncia por infracción del Reglamento General de Conductores. Cinco de las denuncias formuladas fueron abonadas en ese mismo momento mediante pago con tarjeta.

En cuanto al control del transporte público, los inspectores del Consell de Ibiza levantaron cuatro actas por incumplimientos de la normativa específica del sector y se procedió a la retirada de un vehículo mediante el servicio de grúa.

El dispositivo se completó con una inspección a pie en distintas zonas de afluencia del municipio, donde los agentes detectaron varias incidencias relacionadas con la ocupación del espacio público por parte de algunos establecimientos, que fueron advertidos para que se ajustaran a las condiciones autorizadas.

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Estas actuaciones forman parte, según señala la nota, del trabajo coordinado que mantienen la Policía Local de Ibiza y el Consell de Ibiza para reforzar la vigilancia durante la temporada turística, combatir el intrusismo, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y preservar la seguridad y la convivencia en el municipio.

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