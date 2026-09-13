Fútbol | Tercera RFEF
La SD Formentera estrena su casillero de victorias
El conjunto de Maikel Romero supera al Porreres por 3-1 en Sant Francesc y suma cuatro puntos de seis en un arranque que coloca a los formenterenses en la quinta posición
La SD Formentera empieza a coger vuelo. El conjunto de Maikel Romero logró este domingo su primera victoria de la temporada después de imponerse por 3-1 al Porreres en Sant Francesc, en un encuentro competido que los locales supieron llevar a su terreno en el tramo decisivo. Con este triunfo, los formenterenses suman ya cuatro puntos de seis posibles y se colocan en la quinta posición del Grupo 11 de Tercera RFEF.
El conjunto pitiuso tomó la iniciativa y encontró el premio en el minuto 20, cuando Fernando Expósito abrió el marcador para poner el 1-0. El tanto permitió al Formentera llegar al descanso con ventaja, aunque el partido estaba lejos de quedar resuelto y el Porreres seguía manteniendo sus opciones.
Los mallorquines reaccionaron tras el paso por los vestuarios y consiguieron devolver las tablas a la hora de juego. Yasser fue el encargado de firmar el 1-1, dejando por delante media hora en la que ambos equipos tuvieron que arriesgar en busca de un gol que podía decantar definitivamente la balanza.
Y en ese intercambio de golpes fue el Formentera el que tuvo más acierto. Los de Maikel Romero volvieron a ponerse por delante en el minuto 75 gracias a un tanto de Gorriz, que permitió a los locales afrontar el tramo final con una ventaja que tuvieron que defender ante el empuje visitante.
El Porreres se volcó entonces en busca del empate y dejó espacios a su espalda, pero el Formentera resistió y terminó sentenciando el encuentro en el tiempo de descuento. Juan Villar puso la puntilla con el 3-1 definitivo y desató la celebración en Sant Francesc, certificando una victoria que permite al conjunto formenterense estrenar su casillero de triunfos y dar un paso adelante en este inicio de temporada.
Con cuatro puntos en las dos primeras jornadas, la SD Formentera se instala en la zona alta de la clasificación y confirma el buen arranque de los equipos pitiusos en el Grupo 11. Tres de los cinco primeros clasificados son representantes de las islas, un comienzo que sitúa a los equipos ibicencos y formenterenses como protagonistas en este inicio de competición.
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