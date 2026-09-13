El Ibiza Cricket Club vuelve con fuerza y derrota al UKCS por 112 carreras

El críquet está de vuelta en la isla. El Ibiza Cricket Club regresó este fin de semana al césped de Sant Llorenç después del descanso estival correspondiente a la temporada criquetística. Los ibicencos se estrenaron con una contundente victoria por 112 carreras ante el UK Chartered Surveyors Cricket Society (UKCS) en una nueva demostración de poderío y superioridad.

El equipo presidido por Martin Makepeace completó una destacada actuación ofensiva y alcanzó un registro de 282/4, impulsado especialmente por las actuaciones de Antonio Barca, que consiguió 126 carreras, y Rupert Style, que aportó otras 83. El UKCS, por su parte, respondió con 170 carreras en 36.2 overs, quedando eliminados todos sus bateadores antes de alcanzar la cifra establecida.

La jornada, disputada bajo el soleado cielo ibicenco, permitió a los actuales campeones baleares reencontrarse con las buenas sensaciones de la temporada pasada, tras dos meses sin disputar un encuentro y hacerlo además con una actuación convincente ante un rival competitivo.

«Después de dos meses de descanso, es fantástico volver al campo, especialmente con una victoria», destacó el club tras el encuentro. Desde el Ibiza CC celebraron tanto el nivel mostrado sobre el terreno de juego como el ambiente vivido durante el partido, una jornada de «gran cricket» que culminó con un triunfo contundente en su regreso a la actividad , además del buen ambiente que se vivió entre ambos equipos, celebrando así una convincente victoria en su vuelta a los terrenos de juego.