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Persecución de película en Ibiza: escapa de un control a toda velocidad y acaba detenido tras varias maniobras de "extrema peligrosidad"

Agentes de la Guardia Civil localizaron al sospechoso en un hotel de Santa Eulària

Vídeo: un británico de 38 años escapa de un control en Ibiza a gran velocidad

Vídeo: un británico de 38 años escapa de un control en Ibiza a gran velocidad

Guardia Civil

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Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han detenido en Ibiza a un conductor británico de 38 años tras una persecución de película. El hombre está siendo investigado debido a un posible delito contra la seguridad vial por conducción temeraria, después de que se diera a la fuga a gran velocidad en un control y pusiera en grave riesgo la vida de los ocupantes de otros vehículos, incluidos los propios agentes.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 6.30 horas del 4 de septiembre en la carretera Ei-600, de Ibiza a Sant Antoni. Componentes del Destacamento de Tráfico de Ibiza se encontraban realizando un control de verificación de alcohol y drogas en las proximidades de locales de ocio nocturno cuando dieron el alto a un vehículo.

El conductor ignoró las señales de los agentes y se dio a la fuga a gran velocidad, según detalla el Instituto Armado en un comunicado. Tras el incidente, los agentes iniciaron de inmediato su búsqueda y lograron situar al sospechoso en un establecimiento hotelero de Santa Eulària, donde le detuvieron.

Hasta dos años de cárcel

Posteriormente, los investigadores tuvieron acceso a diversas imágenes difundidas en redes sociales en las que, según la Guardia Civil, se observa al mismo vehículo realizando maniobras de "extrema peligrosidad" después de la fuga. Con esta conducción temeraria, el arrestado puso "en continuo peligro" al resto de usuarios de la vía durante todo su trayecto hacia Santa Eulària. En el vídeo que acompaña a esta noticia, grabado a la entrada del pueblo, se ve cómo está a punto de chocar de frente con otro vehículo tras invadir el carril contrario.

Noticias relacionadas y más

El conductor se enfrenta a posibles penas de hasta dos años de prisión y a la retirada del carné de conducir durante un periodo de entre uno y seis años como supuesto autor de un delito de conducción temeraria. La Guardia Civil asegura que con esta actuación «reafirma su firme compromiso con la seguridad vial» y lanza «un mensaje contundente a todos los conductores: tolerancia cero con quien infringe las normas de circulación en la isla».

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