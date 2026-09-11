Multa de 200 euros al conductor de un quad por circular a velocidad excesiva por una zona peatonal de Dalt Vila en Ibiza

La Policía Local de Ibiza ha denunciado este jueves al conductor de un quad que circulaba por una zona peatonal de Dalt Vila a una velocidad excesiva, creando una situación de peligro para los peatones. La denuncia se formuló a las 13.25 horas en la calle Universitat d'Eivissa, a la altura de uno de los baluartes del recinto amurallado. Según consta en el boletín policial, al conductor le denunciaron por «conducir de forma negligente creando una situación de riesgo o peligro para sí mismo, los demás ocupantes del vehículo o al resto de usuarios de la vía».

En las observaciones del boletín, los agentes especifican que el quad circulaba «por zona peatonal a velocidad excesiva creando peligro para peatones». La infracción está sancionada con 200 euros, aunque no conlleva retirada de puntos del permiso de conducir.

Un vecino había denunciado la situación

El episodio se produce después de que un residente de Ibiza alertara de la circulación de un quad a gran velocidad por distintas zonas peatonales de Dalt Vila. Según relató, el vehículo había circulado por la ronda Calvi, un recorrido destinado principalmente al paseo a pie por el entorno de los baluartes de Sant Jordi y Sant Jaume. Posteriormente, siempre según su testimonio, el quad pasó por la plaza de Vila y continuó en dirección al Ayuntamiento de Ibiza.

El vehículo, ocupado por un hombre y una mujer, también habría circulado por la zona de la plaza de la Catedral y por uno de los baluartes situados detrás del Parador de Turismo. El residente aseguró que el quad circulaba «a toda pastilla» por distintos puntos del recinto amurallado. «Es una vergüenza y un ejemplo de que en esta isla hay gente que hace lo que le da la gana», lamentó. «Y menos mal que es Patrimonio de la Humanidad...», añadió.