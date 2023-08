Zanele Muholi, la mirada de les lesbianes negres

Raça, gènere i sexualitat. Són les tres qüestions, els tres grans temes, sobre els que treballa Zanele Muholi, una de les protagonistes del mes d’agost, dedicat a la fotografia, del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES). Muholi, nascuda a Sudàfrica, és una artista i activista no binària que, a més de la fotografia, treballa l’audiovisual i les instal·lacions i, dins dels seus temes, es centra en documentar el dia a dia de les persones homosexuals al seu país.

ZANELE MUHOLI Época: 1972 País: Sudàfrica L’any 2013 va ser nomenada professora honorària en vídeo i fotografia de la Universitat de les Arts de Bremen, Alemanya.

Nascuda en el si d’una família humil, quan el seu pare va morir la seua mare va haver de deixar-la a ella i els seus set germans a càrrec d’una família blanca mentre ella es dedicava a treballar a cases. Es va formar en fotografia en el Market Photo Workshop de Johannesburgo on va protagonitzar la seua primera exposició. La seua tesi doctoral es centra en la història visual de la identitat i la política de les lesbianes negres al seu país després de l’Apartheid.

Ella mateixa es defineix més com a activista visual que com a artista, ja que bona part de la seua feina consisteix a documentar els crims d’odi contra la comunitat LGTBQI, mostrant la violació correctiva, les agressions homòfobes i el VIH.

A més de treballar a diferents publicacions, Muholi ha publicat tres llibres i és fundadora de moviments com el For per l’Empoderament de les Dones. Ha rebut nombrosos premis i ha exposat les seues obres arreu del món.