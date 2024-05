Chenoa, estrella de 'Anar a Maig' en Santa Eulària

Chenoa fue ayer la gran estrella del fin de semana en que Santa Eulària celebra sus fiestas del Primer Diumenge de Maig, declaradas de interés cultural. La cantante mallorquina regresó a la isla después de siete años para abarrotar por completo la plaza de España de Santa Eulària en un concierto en el que interpretó sus nuevos temas, pero también sus éxistos de siempre.

Entre los primeros destacó 'Bailar contigo, su último single muy cercano a la música disco. Y entre sus temas más conocidos no faltaron 'Soy lo que me das', 'Rutinas'0, 'En tu cruz me clavaste' o 'Soy mujer, y, por supuesto, el ya clásico 'Cuando tú vas', que se dejó para el final, con ese objetivo confesado de hacer disfrutar al público.

La cantante, que tiene una conexión con Ibiza desde hace años, fue sobre el escenario la estrella de unas fiestas que hoy viven su día grande, con las actividades más tradicionales durante toda la jornada.