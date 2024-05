Plástico convertido en arte en Dalt Vila

«Una creación artística para que la ciudadanía tome conciencia de la enorme cantidad de plástico que se genera y ante ello, busquen alternativas renovables». Este es el objetivo que persiguió el mural efímero expuesto ayer en el baluarte de Santa Llúcia en Dalt Vila de la joven artista ibicenca Maya Vericad, según indicó la directora de la fundación IbizaPreservation, Inma Saranova. La obra, creada coincidiendo con el Día Mundial del Reciclaje, estaba compuesta por 121 kilos de plástico repartidos en 62.500 tapones de botellas de una gran variedad de colores, como rojo, azul, amarillo o naranja, entre otros.

El mural con la catedral de Dalt Vila de fondo. / TONI ESCOBAR

En el mural se podía leer en letras rojas mayúsculas el mensaje ‘Ibiza Recicla’ en castellano, catalán e inglés y estaba ilustrado con una enorme sirena. Este símbolo mitológico hacía referencia a una obra, de la que se desconoce el nombre, del ceramista formenterense Antoni Tur Gabrielet. Vericad se mostró encantada de exponer una creación basada en el artista pitiuso: «Estoy súper satisfecha, ya que con este mural se reconoce a un grandísimo artista local y que merece ser recordado como es Gabrielet».

El mural incluyó una gran variedad de colores. / TONI ESCOBAR

Asimismo, hizo balance de la experiencia: «Me considero una persona muy involucrada con la sostenibilidad ambiental y es por ello que me siento muy privilegiada de haber participado en este proyecto en el que se conciencia al público. Sin embargo, reconozco que no me esperaba trabajar con tantas piezas, ya que me impactó mucho cuando vi la enorme cantidad de plástico con la que iba a trabajar». Vericad concluyó: «La sirena hace alusión a la alarma ambiental».

Inma Saranova, por su parte, explicó el proceso de conseguir los tapones: «Más o menos llevamos dos meses recogiéndolos. En la recolección participaron los alumnos de algunos colegios de Ibiza, además de aquellas personas que lo depositaron en los contenedores que habilitamos en las tiendas de La Sirena, algunos supermercados y en espacios públicos, con el permiso del Ayuntamiento , como el centro cultural de Can Ventosa. También, colaboraron varios establecimientos de la isla con sus propios tapones». Además, agregó: «Estamos muy contentos ya que sabemos que al menos hay cuatro o cinco comercios que a raíz de su participación en esta iniciativa de IbizaPreservation han sustituido las botellas de plástico por las de vidrio o latas, que son mucho más sostenibles y tienen una vida útil más práctica».

El concejal de Medio Ambiente de Ibiza, Jordi Grivé, indicó la importancia que tienen en la sociedad este tipo de iniciativas: «Actos como este lo que hacen es dar a conocer la importancia de reciclar. Hay que educar desde los más pequeños a los más mayores, repitiendo el mensaje una y otra vez».