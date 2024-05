Éxito en los ‘openings’ de las discotecas de Ibiza pese a la falta de personal que hunde a otros sectores

El sector del ocio nocturno de Ibiza es experto en sobrevivir a todas las adversidades: las malas condiciones meteorológicas del fin de semana no impidieron que los openings fuesen todo un éxito un año más y la falta de mano de obra que azota a la práctica totalidad de los sectores en la isla contrasta con los alrededor de 3.000 puestos de trabajo que se activaron en las discotecas con motivo de estas fiestas de apertura. «El balance es muy bueno. Ha sido un opening pasado por agua —que la isla la necesitaba—, pero con una gran afluencia, sin cancelaciones y sin problemas importantes. Es para estar contentos. No ha habido cancelaciones. La gente mira las fechas y busca los billetes con mucha antelación», destaca el gerente de la Asociación Ocio de Ibiza, José Luis Benítez.

¿Y en qué reside el éxito del ocio nocturno en la isla? ¿En una gran masa de fieles a la meca de la música electrónica o en los nuevos turistas que cada año acuden a Ibiza atraídos por la marca? Benítez cree que la responsabilidad es compartida.

El poder de la marca Ibiza

«Lo más importante es la marca, porque algunas de las discotecas de Ibiza han abierto franquicias y unas han cerrado, mientras que otras han pasado prácticamente desapercibidas. Pienso que lo primero es la marca. Ibiza se vende sola», valora, al tiempo que subraya que «el sector está muy profesionalizado». «Estamos hablando de grandes salas, con aforos muy grandes, pero que tienen unos servicios, tanto de enfermería como de seguridad, que hacen que la gente se sienta bien», añade. Todo ello unido a que en un mismo fin de semana uno puede disfrutar de grandes DJ conocidos a escala internacional.

Eso sí, el gerente de Ocio de Ibiza también apunta al trabajo llevado a cabo por el sector para llegar hasta aquí: «Nuestro segmento es muy profesional. El valor añadido que puede tener la isla respecto a otros lugares que también son de sol y playa es la música. La música en Ibiza es referencia mundial. Aquí encontramos las mejores discotecas del mundo y los mejores DJ. Eso también se debe a que se ha trabajado muy bien durante muchos años».

Confirma, por otro lado, que esos 3.000 empleados son suficientes para atender a la clientela. «Para los openings esta cifra está muy bien. En cierto modo somos un sector afortunado», explica, citando los salarios y las propinas como algunos de los factores que hacen atractivos estos puestos de trabajo. «No ha habido falta de trabajadores», resume. Toda una anomalía teniendo en cuenta cómo está afectando la crisis habitacional a gran parte de las empresas pitiusas. En este sentido, Benítez afirma que una parte importante de las plantillas son empleados repetidores. También hay «gente que sigue estudiando» y que, aunque todavía no ha comenzado la temporada como tal y a estas alturas del año continúa en su lugar de residencia, «se escapa para estar aquí el fin de semana» de las fiestas de apertura.

‘Sold out’ por todas partes

Benítez ya expresó en este rotativo que, según sus cálculos, por las pistas de baile de los asociados de Ocio de Ibiza pasarían «entre 26.000 y 27.000 personas» durante este fin de semana de openings —sin contar las que acudieron a otros clubes— y todo parece indicar que dicha previsión se ha cumplido. «Todavía no tenemos los números finales, pero las discotecas habían colgado el sold out (...) Viendo los aforos que tenemos en los locales asociados, nos hemos movido en esos números. No prevemos que haya ningún cambio cuando nos pasen datos definitivos», en palabras del gerente. Los openings del fin de semana comenzaron el viernes y en realidad se alargaron hasta el lunes con ‘Circoloco’ en el DC-10. «Cuando tenemos a tanta gente por los locales y vemos que apenas ha habido problemas, creo que es para estar contentos», indica.

Sobre la clientela, el gerente de Ocio de Ibiza confirma que es de lo más heterogénea. «La globalización es un hecho. A veces aquí nos quejamos de masificación, pero está en todos los lugares. La gente viaja mucho y se quiere divertir. Aquí tenemos un auge del turismo norteamericano, por ejemplo. Llegan desde París, Londres, Madrid, Barcelona e incluso Palma con el vuelo directo a Nueva York. Ojalá algún día podamos tener nosotros un vuelo directo con Estados Unidos». Así, celebra que gente de las más distintas procedencias desea vivir en persona la noche ibicenca: «Vienen ingleses, italianos, franceses, holandeses, muchísimo español,... Todo el mundo quiere pasar por Ibiza y creo que es muy positivo para todos».

Preguntado por las franjas de edad de los clientes, Benítez comenta que el abanico es muy ampliado, yendo desde los jóvenes de 18-19 años hasta usuarios con alrededor de 60 años. «Creo que en Ibiza cabe todo el mundo siempre que sepa comportarse».

Finalmente, sobre el rumbo que tomará esta temporada para el sector del ocio nocturno en la pitiusa mayor, para el gerente de Ocio de Ibiza todo apunta a que será positiva siempre que no haya problemas sobrevenidos. Teniendo en cuenta las previsiones y lo que han podido palpar en las ferias de promoción. «Incluso si bajásemos un poquito los números del año pasado, seguirá siendo una gran temporada. En pospandemia llevamos dos años realmente buenos. Las temporadas se están alargando».

