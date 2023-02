Eivissa i Perpignan, units per la llengua

No han tengut, gairebé, ni un segon per descansar. Els alumnes del Collège Jean Moulin, de la ciutat francesa de Perpignan, han viscut uns dies ben intensos a Eivissa, on els alumnes i professors de l’institut Balàfia tenien preparat per a ells un exhaustiu programa d’activitats: visita al Parc Natural de ses Salines i el centre d’interpretació, dinar al centre, taller d’estampació de bosses, esport, lliçons i exhibició de ball pagès, gimcana per Dalt Vila, visita al Camp d’Aprenentatge de sa Cala, excursió pel camp... "Només varen tenir un moment per a ells el dissabte al matí, la resta del temps crec que els hem tengut una mica estressats", comenta, mig en broma mig seriosament, Lina Ferrer, coordinadora del programa d’intercanvi ‘Parlem català’.

Un intercanvi que s’hauria d’haver fet el curs 2019-2020. "En maig", recorda Ferrer. "Però es va haver de suspendre per la pandèmia i amb les restriccions que hi ha hagut fins fa relativament poc i de la forma que ho volíem fer, amb estades a domicilis particulars, no ens vàrem plantejar recuperar-lo fins ara", continua la coordinadora. A l’intercanvi pur, és a dir, que han rebut a casa seua un dels alumnes francesos i que viatjaran el proper mes de maig a Perpignan, han participat un total de 18 alumnes de segon de Secundària, però moltes de les activitats organitzades durant aquests dies han estat obertes per a la resta dels estudiants del curs.

Els alumnes de l’institut Balàfia viatjaran a Perpignan a mitjans del proper mes de maig

El programa ‘Parlem català’, subvencionat pel Govern, té com objectiu incentivar l’ús de la llengua. "Cada vegada el seu ús oral està més en retrocès", explica la professora, que recalca que fins i tot "entre alumnes catalanoparlants" no és habitual emprar aquesta llengua. Així, l’objectiu del programa no és només potenciar que els escolars parlin en català durant l’intercanvi, amb alumnes d’altres indrets de parla catalana, sinó també durant la resta del curs. I és que no tots els alumnes de segon de Secundària poden participar als intercanvis, que tenen un número limitat de places. Així, dels 76 estudiants d’aquest curs que estan matriculats al centre només 18 han estat escollits. "Els explicam als alumnes que a l’hora de seleccionar els participants tindrem en conta l’ús oral que facin del català", comenta la professora, que considera que això es converteix en "una motivació" per emprar el català de forma més habitual.

Lina Ferrer explica que un dels comportaments més comuns respecte a la llengua és "canviar-la" quan es troben amb una persona que no coneixen o que notes que no és catalanoparlant. Així, durant aquests dies els escolars han emprat el català per comunicar-se amb els estudiants francesos, que són una mica més grossos que els eivissencs "perquè el sistema educatiu, allà, és diferent", ja que és la llengua que tenien en comú. Ferrer destaca entre els beneficis del programa no només que s’incentiva l’ús del català entre els adolescents sinó també "l’enriquiment cultural" que els aporta conviure durant uns dies amb jóvens d’un altre país.

Ara s’han vist ja les cares en persona, però l’intercanvi va començar ja fa temps. "Durant el primer trimestre vàrem estudiar les diferències dialectals i vàrem redactar les cartes de presentació", comenta Ferrer. També, explica, varen enregistrar àudios per conèixer-se i per ser conscients de les "diferències significatives" de la parla d’Eivissa i la de Perpignan. Aquest va ser un treball d’anada i tornada, ja que el mateix que feien els alumnes de Sant Llorenç per enviar als francesos ho feien aquests per enviar a Balàfia. A més, tots dos grups varen preparar presentacions per mostrar els altres els llocs més emblemàtics del seu entorn.

La comunicació individualitzada no va començar fins una mica abans del viatge dels francesos, quan ja estaben seleccionats els alumnes i tots tenien ja un company associat. "A partir d’aquí, la comunicació depèn del feeling que tinguessin", comenta la professora.

Així, dimecres passat els alumnes del Collège Jean Moulin de Perpignan varen aterrar a Eivissa en aquest primer viatge que ha estat una mica passat per aigua. "El primer dia, quan els anàvem a buscar a l’aeroport i vèiem aquella aiguada no sabíem què podríem fer, però al final el temps va millorar una mica. Ha set una mica menys agradable del que és normal, però hem pogut fer coses", recorda Ferrer, que detalla que, de fet, aquell dia, varen haver de canviar de plans: "Teníem pensat dinar a ses Salines, però al final el vàrem fer al propi centre".

El que més ha sorprès els estudiants francesos ha estat "el contrast" amb el seu dia a dia: "Ells procedeixen d’un entorn absolutament urbà i aquí han estat a cases de camp, així que ha set un canvi radical per a ells". "També els ha sorprès la gastronomia, els horaris dels menjars, la temperatura i el paisatge", relata Ferrer, que està convençuda que als alumnes de Balàfia els passarà exactament el mateix quan, a mitjans del proper mes de maig, tornin la visita als que, durant quatre dies han estat els seus companys de vida.