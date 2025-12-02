Tres estrellas siguen brillando en Ibiza

Ibiza mantiene su presencia en la Guía Michelin 2026 con tres restaurantes que revalidan su estrella. La Gaia, Omakase by Walt y Unic siguen formando parte del listado de establecimientos reconocidos por la organización, que dio a conocer la nueva selección el pasado martes 25 de noviembre. Sin embargo, dos nombres desaparecen este año. Etxeko Ibiza queda fuera tras su cierre y Es Tragón, que fue el primer restaurante de la isla en conseguir este galardón, sale al encontrarse en proceso de traslado.

La Gaia, de Óscar Molina, mantiene su estrella en 2026. / | LUANA FAILLA

Los tres restaurantes que continúan destacan por propuestas muy distintas. La Gaia, del chef Óscar Molina, mantiene su apuesta por una cocina creativa con base mediterránea y presencia de producto local. Omakase by Walt vuelve a aparecer en la selección gracias a su formato íntimo y su menú centrado en la técnica japonesa. Unic, en Platja d’en Bossa, conserva su estrella gracias a un proyecto gastronómico marcado por el respeto al territorio y una lectura actualizada de la cocina de proximidad.

La gala se celebró en el espacio de artes escénicas Sohrlin Andalucía, en Málaga. El acto comenzó pasadas las 19 horas y estuvo conducido por el presentador Jesús Vázquez. Como cada año, la ceremonia reunió a cocineros, profesionales del sector y representantes institucionales.

A nivel estatal, la Guía Michelin incorpora 25 restaurantes que reciben su primera estrella. Entre ellos figuran El Taller de Seve Díaz en Tenerife; Faralá en Granada; Mare en Cádiz; Palodú en Málaga; Barahonda en Yecla; Kamikaze en Barcelona; Llavor en Castellón o los madrileños EMi y Èter. También se anuncian cinco ascensos a la categoría de dos estrellas que recaen en Aleia, Mont Bar y Enigma en Barcelona, La Boscana en Lleida y Ramón Freixa Atelier en Madrid.

El mapa de los restaurantes con tres estrellas permanece sin cambios y se mantienen los 16 que ya contaban con la máxima distinción. La gala también sirvió para entregar las Estrellas Verdes, que reconocen el compromiso con la sostenibilidad, y varios premios especiales. Entre ellos destacan el galardón al mejor servicio de sala para Abel Valverde, el premio al mejor sumiller para Luis Baselga, el reconocimiento al joven chef Juan Carlos García y la distinción de chef mentor para Quique Dacosta.

La edición de 2026 confirma un panorama gastronómico en plena efervescencia, con 307 restaurantes distinguidos en España y Andorra, y deja a Ibiza bien posicionada, con tres proyectos que mantienen su prestigio y continúan mostrando la diversidad culinaria de la isla.